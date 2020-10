Mercatini di Natale a Brunico

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Ogni anno grandi e piccoli rimangono incantati dalle proposte dell'Avvento in Alto Adige: tra queste c'è ilcon la sua atmosfera festosa, le luci e il profumo d’abete, l'attesa del Natale e le delizie per il palato (qui il simbolo del mercatino è il, biscotto tipico di pampepato a forma di stella).La località diè perfetta anche grazie alla possibilità di avere poco distante gli impianti di risalita per salire ae sciare durante il giorno, per poi scendere nel pomeriggio e gustarsi relax e shopping nello splendido mercatino di Natale.Nel pomeriggio, dopo lo sci, è bello riscaldarsi con un vin brulè in compagnia, mentre scintillano, là in alto, le luci dei gatti delle nevi che mettono a punto le piste per l’indomani, magari quella ‘nerissima’ Sylvester… Sì, è un’atmosfera unica quella del mercatino di Brunico, perché, il ‘bianco panettone’ di casa che collega(con collegamento anche per l’Alta Badia) con 105 km di piste servite solo da impianti di ultima generazione.Il mercatino si svolge a partireed è aperto tutti i giorni escluso il 25 dicembre. Il mercatino si trova nel centro storico, presso via Bastioni e nel Parco Tschurtschenthaler, zone facilmente raggiungibili dai parcheggi del centro e dalla stazione ferroviaria di Brunico.Glipropongono lavori artigianali,, addobbi natalizi.La ricca offerta comprende oltre agli addobbi anche giocattoli di legno, pelletterie, oggetti in vetro, ceramiche, profumato vin brûlé, specialità culinarie e altro ancora, ma non si vende solamente: al centro del mercatino vi sono l’artigianato e le tradizioni locali. Così i visitatori possono ammirare da vicino gli artigiani altoatesini al lavoro.Il ricco programma di appuntamenti prevede anche momenti per i bambini, che saranno affascinati dallao dal viaggio sul, o ancora da unattraverso il paese.Mercatino di Natale di Brunico - Christkindlmarkt Bruneckvia Bastioni e Parco Tschurtschenthaler, centro storico di Brunico (Bolzano).dal 27 novembre 2020 al 6 gennaio 2021. Chiuso il 25 dicembre.dal lunedì alla domenica e festivi ore 10-19;il 24 dicembre dalle 10 alle 14;il 25 dicembre chiuso;31 dicembre e 1 gennaio dalle 10 alle 19.dal lunedì al giovedì e festivi dalle 10 alle 20;venerdì, sabato e prefestivi dalle 10 alle 21.maggiori informazioni sul sito ufficiale e la pagina Facebook dedicata.