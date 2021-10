I mercatini di Natale a Bolzano

Eventi natalizi nei dintorni di Bolzano

tornano ai bellissimi mercatini di Natale in Piazza Walther con il consueto corredo che vedealimentare una proposta estremamente ricca di intrattenimento in spirito natalizio.Come per tutti i cosiddetti, anche qui l'inaugurazione si terrà giovedì 25 novembre alle 17; sarà l’occasione per tenere fede a un appuntamento celebrativo che attinge dalla, valorizzato dalla splendida cornice bolzanina e dalla sovranità paesaggistica di una regione che tiene unite le fila del rito e dell’usanza in ambito collettivo.L’edizione imminente accoglie la, installata nella via di collegamento fra la stazione e Piazza Walther e il presepe rustico alpino alla base dell’albero di Natale, così come leutilizzate per l’esposizione di oggettistica e artigianato locale, come sculture lignee, decorazioni, candele e cartoline.Co-protagonista è ovviamente la gastronomia, che in una circostanza come questa non può esimersi dall’esaltare succulente tipicità locali e dolci che rispecchiano la propensione regionale a solleticare i palati:verranno servite a ciclo continuo insieme al caldo accompagnamento del sempre verde, accostato quest’anno a una specifica bevanda di nuova concezione sia alcolica che non, vera esclusiva del mercatino.Non potrà ovviamente mancare l’, cui verrà riservata una zona apposita coincidente con la Piazza della Mostra: giochi, giostre, pony, carrozze e trenini elettrici tesseranno momenti divertenti davvero unici per i più piccoli ma anche per le relative famiglie.Le musiche tradizionali dell’si faranno sentire con eventi rigorosamente dal vivo distribuiti ogni sabato e domenica nell’arco dell’intera giornata. Largo inoltre all’attesissimo, realizzato con figure di legno animate al suono di musici e cantori, e all'arrivo di San Nicolò (6 dicembre) e dei Krampus (7 dicembre).La manifestazione – che ha ottenuto la certificazione diper la sua poliedrica espressione ecosostenibile (tradotta in utilizzo di materiali ecocompatibili, raccolta differenziata rigorosa, risparmio energetico e prodotti a filiera corta) – sfocerà nell’emozionante conto alla rovescia della, una serata di attesa scandita da esibizioni, concerti spettacolari e dj set.I dintorni di Bolzano si preparano a questo periodo di festa: presso, sull’Altopiano del Salto, sarà di scena il lato romantico dell’inverno. Qui ci aspetta un paesaggio da favola, perfetto per compiere lunghe per passeggiate od optare per romantici giri in carrozza. Passeggiando per le vie del villaggio noterete i magnifici presepi artigianali esposti nelle vetrine, mentre sabato 27 novembre 2021 (ore 11-17) dovrebbe trovare spazio un mercatino dell'Avvento, ma ricordiamoci che siamo in periodo covid-19.Pressosi terrà la tradizionale Mostra dei Presepi (28 novembre-6 gennaio), esposti sulle finestre delle case storiche e lungo le vetrine illuminate di San Paolo, villaggio che si trova ad appena 8 km dal capoluogo.Insi può ammirare un altro aspetto dell’Avvento natalizio. Qui la tradizione sacra si unisce a quella pagana e l’intera valle rivivrà il ricordo di una vecchia festa pagana grazie ai "Klöckler", gruppi di maschere allegoriche che si muovono tra le case e i masi con canti e danze in cerca di un obolo dai contadini in cambio di buona fortuna. Maggiori informazioni nel nostro articolo dedicato alMercatino di Natale di Bolzano / Bozner Christkindlmarkt: Piazza Walther, Bolzano.: dal 26 novembre 2021 al 6 gennaio 2022. Chiuso il 25 dicembre.: tutti i giorni ore 10-19 con le seguenti eccezioni:inaugurazione 25 novembre ore 17-19;24 dicembre ore 10-14;25 dicembre chiuso;31 dicembre ore 10-18;sabato 1 gennaio ore 12-19.maggiori informazioni sul sito ufficiale in auto si percorre l’autostrada A22 Brennero – Modena con uscita a Bolzano sud e parcheggio di Fiera Bolzano (1.300 posti), oppure con uscita a Bolzano nord e parcheggio di via Mayr Nusser (1.200 posti).In autobus: i mezzi della Flixbus fermano in via Alto Adige, in prossimità del mercatino.In treno: la stazione ferroviaria dista 2 minuti da piazza Walther.Aereo: l’aeroporto si trova poco fuori Bolzano, collegato alla città dalle linee SASA 10 A o 10B.