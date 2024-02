Beer Craft, a Bolzano la Festa della Birra artigianale

Informazioni, date, orari e prezzi di Beer Craft

La tradizione birraia a portata degli appassionati fra le mura di Castel Mareccio nel cuore di: iltorna il, con la partecipazione di numerosi produttori di birra che porteranno sulla scena le migliori birre artigianali nazionali e internazionali.Ladiventa culto in questo evento pensato come imperdibile occasione di incontro fra operatori del settore e bevitori interessati a un discorso diProtagonista assoluta è la birra messa a nudo in tutte le sue varietà e sfaccettature, il cui consumo durante la kermesse viene regolamentato secondo un precisobasato sulla responsabilità, la moderazione e l’assunzione d’acqua in grado di intervallare lepermettendo un adeguato smaltimento dell’alcool.Il pacchetto iniziale per l'ingresso comprende un bicchiere da degustazione e 7 gettoni per gli assaggi presso gli stand al prezzo di 25 €.Beer Craft - International Craft Beer MeetingCastel Mareccio, Claudia-de'-Medici-Straße 12, Bolzano.24-25 maggio 2024.ingresso con bicchiere + 7 gettoni = 25 €.Altri gettoni per la degustazione delle birre possono essere acquistati all’interno.Nessuna degustazione senza il proprio bicchiere di birra. Solo contante - Cash only.aperto sia venerdì che sabato dalle ore 16 alle 23:30.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del festival.Castel Mareccio si raggiunge a piedi percorrendo dal centro storico di Bolzano la passeggiata Lungotalvera, oppure con la pista ciclabile dotata di indicazioni stradali.Possibilità di parcheggiare la propria vettura nell’area adiacente il castello.