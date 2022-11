I mercatini di Natale a Sarentino

Informazioni, date e orari del mercatino di Natale

Calendario delle aperture

Se siete alla ricerca di un mercatino di Natale all'insegna delle tradizioni, del silenzio delle montagne e di paesaggi mozzafiato, l'della Val Sarentino potrebbe essere l'evento giusto per voi. All'estremo nord dell'Italia, in una valle dove il tempo sembra essersi fermato, dove il lavoro a maglia e le tradizioni contadine perdurano nel tempo, haluogo undal sapore rustico e affascinante. Il Comune di Sarentino , che ospita l'evento, è un piccolo mondo a dir poco pittoresco: isolato a causa delle strade poco agevoli fino agli anni '50, questo paese trova la sua essenza nelle tradizioni, nei canti, nelle attività tramandate per generazioni e che ancora oggi restano in vita.Ad attendervi a Sarentino,(inaugurazione venerdì 25 novembre alle ore 17, poi apertura solo il sabato e la domenica e per il ponte dell'Immacolata) ci sono lein cui artigiani e produttori locali esporranno le loro migliori creazioni: dalle tipiche giacche di lana fatte a mano agli utensili in legno, al miele. Tutto è fatto a mano usando idel posto, come il famoso pino mugo.Proprio per celebrare questo fantastico artigianato locale, l'intera valle è illuminata, per l'occasione, da tante bellissimeche contribuiscono a rendere l'atmosfera ancora più incantata. Una vera e propria fiaba resa ancora più autentica da romantici giri in carrozza che consentono di scoprire questa suggestiva valle, con i suoi boschi di abeti e larici e i suoi pendii, in un'atmosfera di assoluta tranquillità.L'intrattenimento non manca nemmeno per i più piccoli, a disposizione dei quali ci sarannoÈ una festa ricca di attività alla scoperta di un territorio che ha molto da offrire: prodotti genuini, tradizioni, antiche chiesette di montagna da visitare, ma soprattutto la Val Sarentino è un luogo ideale per gli escursionisti e gli amanti degli sport invernali: dalle ciaspole al pattinaggio passando per lo sci alpino, a soli 30 minuti daMercatino di Natale - Avvento alpino / Weihnachtsmarkt - Alpenadvent SarntalSarentino/Sarntal (Bolzano).dal 25 novembre al 18 dicembre 2022.inaugurazione venerdì 25 novembre alle ore 17.A seguire aperto tutti i fine settimana d'Avvento (venerdì e sabato) e per il ponte dell'Immacolata: 25-26-27 novembre, 3-4, 8-9-10-11, 17-18 dicembre 2022.dalle 10 alle 19.maggiori infomazioni sul sito ufficiale in auto da Modena (A22); Milano (A4), Verona (A22) fino all'uscita Bolzano Sud, poi seguire le indicazioni per Val Sarentino.In treno: tutti i treni fermano nella stazione di BolzanoIn autobus: da Bolzano.In aereo: transfer da/per gli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo e Verona con l'Airport Transfer Alto Adige.ci sono diversi parcheggi a pagamento, come quelli in via Postwiese, Piazza Gries e Piazza Posta.Posti parcheggi non a pagamento (liberi):- Mair am Grafen; Parcheggio ovest (sopra il cimitero)- Parcheggio sud (fermata autobus); Piazza Rohrer; Sportheim- Kohlstatt; Bürgerhaus- Via Kellerburg- Kreuzacker; Zona Artigianale; Via Alto Adige- Piazza Chiesa; Via Rohrer.