I mercatini di Natale a Merano

Le casette da non perdere

Altre attività

Dove mangiare

Come arrivare e dove parcheggiare a Merano

Informazioni utili, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

apriranno le porte, con la sola chiusura del 25 dicembre. Per un weekend diverso dal solito, soprattutto in occasione di festività come il, Merano si candida come una delle località più attraenti del Nord Italia, sia per la tradizione sciistica del comprensorio Merano 2000, ma anche per la presenza dei celebrenello splendido centro storico che, durante le feste, assume un fascino ancora più intenso.È il benessere del corpo e dell'anima: con questo slogan la città di Merano si candida come perfetta per gli amanti del wellness e per prepararsi al meglio in vista del Natale. La località accoglie come ogni anno tutti coloro che desiderano passare qualche giorno in un ambiente sereno, assaporando un clima caldo e famigliare, che si sposa con l’accogliente tradizione del Südtirol, in uno dei cosiddettiGli espositori offrono prodotti alimentari locali e tipici oggetti d’artigianato, dagli addobbi natalizi ai lavori in legno, dai tessuti tradizionali ai giocattoli di una volta. Sono oltre settanta le casette in legno del mercatino posizionate nella, sull’argine del fiume che attraversa il centro città.In molti stand si possono ammirare gli artigiani intenti nel loro lavoro: il fabbro che forgia il metallo sul fuoco, il maestro vetraio che abilmente crea figure e decorazioni, il calzolaio che si adopera nella lavorazione del feltro per creare calde pantofole o gli artigiani che creano candele e lavorano la cera.A tal proposito, segnaliamo alcune delle casette più interessanti:, alla postazione n°54, propone addobbi natalizi, sculture e statuine in legno scolpito, mentre le specialità gastronomiche sudtirolesi si possono provare presso la casetta, alla postazione n°61.La(casetta n°2) propone grappe premiate, brandy fruttati, liquori, gin e rum. Per chi ama l'artigianato tradizionale, la casetta n°40 dellapropone prodotti artigianali in legno di cirmolo, con idee regalo di alta qualità. Ancora, per chi ama i peccati di gola, la casetta Mein Beck alla postazione E offre prelibatezze e delizie di produzione propria del panificio pasticceria.Per maggiori informazioni sulle casette del mercatino di Merano rimandiamo al sito ufficiale, dove si trova l’ elenco completo Tra gli appuntamenti più attesi ricordiamo la(giovedì 24 novembre ore 17), i tanti laboratori quotidiani per adulti e bambini de "L'Officina del Natale", l’arrivo diche distribuisce i dolcetti, mentre i terribilifaranno visita al mercatino in diverse occasioni, il concerto natalizio del 24 dicembre, le visite guidate e molto altro.A pochi passi dai mercatini, legarantiscono ore indimenticabili di relax, grazie ai numerosi trattamenti, molti dei quali con prodotti del territorio, piscine coperte e saune, con le alte vette e le montagne ad allietare la vista.Per chi ha voglia di camminare, tantepartono dal centro e permettono in pochi minuti di salire sopra il livello della città, godendo di un colorato e vasto panorama. Tra tutte la, percorrendola si può godere di un eccezionale vista sull'intero burgraviato. Poco distante dai Mercatini le decine di negozi sotto i portici saranno ad-dobbati per le festività natalizie e completeranno la già ricca offerta degli stand.A chi invecesegnaliamo glifacilmente raggiungibili con una funivia o seguendo la strada che conduce a d Avelengo. In genere, a stagione avviata, si può pensare di dedicare la mattinata e il primo pomeriggio allo sci per poi scendere a Merano e visitare i mercatini poco prima di cena.Il cibo è un elemento fondamentale delle festività natalizie. Anche chi visita i mercatini spesso accompagna lo shopping a una bella mangiata nei ristoranti del luogo. Trattandosi di Alto Adige non possiamo esimerci dal segnalare la(Freiheitsstraße/Corso Libertà, 90) che propone cucina locale accompagnata dalla birra Forst.Sulla stessa strada (Corso Libertà, 2) ilè una locanda sudtirolese che offre specialità culinarie di questa terra e la possibilità di pernottare in una delle camere della struttura; viceversa, chi cerca qualcosa di più semplice, può provare una gustosa pizza napoletana dellain via Goethe 28.I mercatini di Natale di Merano sono facilmente raggiungibili con qualsiasi mezzo.In, ad esempio, tutti i treni interregionali della linea Monaco di Baviera-Verona fermano a Bolzano. Dal capoluogo altoatesino ci sono collegamenti per Merano ogni mezz’ora. I mercatini di Merano, inoltre, rimborsano una parte del biglietto di chi viaggia con le Frecce di Trenitalia.Chi si muove inpuò raggiungere Merano percorrendo l’Autostrada del Brennero A22 fino a Bolzano Sud, da dove si prosegue sulla superstrada Merano-Bolzano per poi uscire aMerano Maia Bassa o Merano Centro.Una volta giunti nei pressi del centro, seguendo i pannelli e la segnaletica stradale ci si può dirigere in uno dei tanti parcheggi a pagamento (Garage Terme Merano, Parkhaus Obermais in via Scena, via Goethe, via Huber o via Galilei), o gratuitamente in Piazza Prader.Per chi arriva in, il Camping Merano (via Piave 44), non distante dal centro, accoglie camper e roulotte con bagni, docce con acqua calda e allacciamenti alla corrente elettrica.Diversamente si può sostare nel piazzale Prader, presso la stazione FS. La sosta è gratuita, ma l’area non è attrezzata e nelle giornate di mercato è fruibile solo dopo le 17.In alternativa, infine, in via Bersaglio si può sostare presso il parcheggio del campo sportivo Combi.Nel centro di Merano sarà attivo anche unche collega i punti principali del paese con i mercatini.Mercatino di Natale di Merano - Meraner Weihnachtdal 25 novembre 2022 al 6 gennaio 2023. Chiuso il 25 dicembre.passeggiata Lungo Passirio, centro storico di Merano (Bolzano).dal lunedì al giovedì ore 10-19;venerdì, sabato e festivi ore 10-20;domenica ore 10-19.Aperture speciali:24/12/2022 ore 10-15:3031/12/2022 ore 10-15:306/1/2023 ore 10-18.Chiuso il 25 dicembre.dal lunedì al giovedì ore 11-21;venerdì, sabato e festivi ore 10-22:30;domenica ore 10-21.Aperture speciali:24/12/2022 ore 10-1731/12/2022 ore 10-176/1/2023 ore 10-18.Chiuso il 25 dicembre.inaugurazione 24 novembre 2022. I mercatini aprono il 25 novembre.maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale