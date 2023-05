Asfaltart, il festival d'arte di strada a Merano

Informazioni utili per partecipare al festival

Calendario delle aperture

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna per la 17° edizione Merano , ilche richiama nella città altoatesina ospiti e visitatori per un intero weekend. Proprio a ridosso dell’estate, nel fine settimana del, nelle strade e nelle piazze di Merano (ma anche al Teatro Puccini) troviamo 34 compagnie e 130 artisti provenienti da tutto il mondo pronti a esibirsi in benper tutti i gusti.È un intero weekend di spettacoli, concerti, performance circensi, walking act ed esibizioni di clownerie dei, che con la loro allegria, i colori e la spensieratezza riempiranno le strade di Merano, trasformata per l’occasione in un immenso palco a cielo aperto.Ci si diverte come sempre, ma quest’anno c’è anche la novità del tocco, dove il menù è più piccolo in favore di una maggiore qualità e sostenibilità.Al momento non è ancora stato presentato il programma definitivo (aggiorneremo l’articolo non appena disponibile), ma sono già stati annunciati alcuni degli ospiti che si esibiranno al: tra questi c’è, protagonista in teatro di uno show che coniuga il circo contemporaneo e la musica elettronica, l’acrobata cinese, che propone uno spettacolo tradizionale fatto di acrobazia, teatro, giocoleria e trasformazione, e ancora la, direttamente dalla Spagna, che fa divertire il pubblico con la marionetta Ramiro Ramírez.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui principali festival degli artisti di strada in Italia Asfaltart - Festival d’Arte di Stradacentro storico di Merano (Bolzano).dal 9 all’11 giugno 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del festival e sulla pagina di Merano Suedtirol Merano si trova a poco più di 30 km da Bolzano , da dove è raggiungibile percorrendo al SS38.