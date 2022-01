Il Festival Acqua e Luce a Bressanone

Acqua e luce sono i protagonisti assoluti del Brixen Water Light Festival, una kermesse spettacolare che da qualche anno trasforma il centro storico di Bressanone in un palcoscenico a cielo aperto con installazioni e performance suggestive.



Il Brixen Water Light Festival, certificato "Green Event" per la sua sostenibilità, è parte della rete ufficiale dell'International Day Of Light dell’UNESCO (16 maggio) e del World Water Day (22 marzo), iniziative mondiali che hanno come scopo quello di mettere in evidenza l’importanza dell’acqua e l'apprezzamento della luce.



Il festival di Bressanone promuove e sostiene anche una riflessione legata a questioni di interesse globale quali il cambiamento climatico e la disponibilità delle risorse naturali.

L'evento torna dal 29 aprile al 22 maggio 2022. Al momento non è ancora noto il programma della manifestazione, che sarà svelato nei prossimi mesi.

Brixen Water Light Festival: Bressanone (Bolzano). dal 29 aprile al 22 maggio 2022. gratuito.