Il Mercato del Pane e dello Strudel di Bressanone

Informazioni utili per partecipare

Calendario delle aperture

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ilè un appuntamento di grande rilievo per la cittadina dell'Alto-Adige, dove l'arte di preparare il pane affonda le radici in una tradizione alquanto antica: che si tratti dellain coppia, della pagnotta pusterese o del pane di segale croccante, ogni vallata alto-atesina propone una specialità differente.Ebbene, la kermesse di Bressanone rappresenta l'occasione giusta per provarle tutte, assaporando le varie miscele scelte dai panettieri e conoscendo molteplici varietà di cereali in grado di conferire un gusto indimenticabile a ogni preparazione.Nellatre giorni organizzata in Piazza Duomo, in programma, interverranno pasticceri e panettieri in arrivo da ogni angolo della regione, pronti a far conoscere i prodotti da forno più deliziosi per mostrarli al grande pubblico. Dalloal Vinschger Paarl della Val Venosta, dalal pane speziato, daldella Val Pusteria allo, è proprio il caso di dire che ce n'è per tutti i gusti.Il marchio "", peraltro, è garanzia di bontà e di affidabilità, oltre che di rispetto della tradizione. Tutte le forme di pane che riportano questo marchio, infatti, sono preparate con il lievito madre, lavorate a mano e impreziosite con le spezie caratteristiche della zona. In altri termini, al Mercato del Pane e dello Strudel di Bressanone sono banditi gli additivi e i conservanti chimici, così come non ci sono pani realizzati con miscele di farine già pronte.Per i buongustai è un'occasione da cogliere al volo: anche perché lo stesso tipo di pane cambia sapore in base alla ricetta con cui viene preparato.Ovviamente, la rassegna offre anche un'occasione per entrare nel patrimonio culturale di questi luoghi, mettendo a disposizione una grande varietà di informazioni relative ai valori nutritivi, agli ingredienti, alla preparazione e alla storia del pane dell'Alto-Adige (senza dimenticare lo strudel di mele!).Mercato del Pane e dello StrudelPiazza Duomo, Bressanone (Bolzano).dal 4 al 6 ottobre 2019.ingresso gratuito.dalle ore 10.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Turismo di Bressanone.: in treno è possibile sfruttare gli Eurocity e gli Intercity della linea ferroviaria Innsbruck-Brennero-Verona.In auto è necessario prendere l'Autostrada del Brennero A22 uscendo a Bressanone/Zona Industriale se si proviene da nord o a Bressanone/Val Pusteria se si proviene da sud.I parcheggi più vicini alla manifestazione sono quelli di via Brennero e di via Dante, entrambi a pagamento, a cinque minuti a piedi dal centro.