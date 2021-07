La Sagra dei Canederli a Vipiteno

Informazioni utili, date e orari della sagra

Calendario delle aperture

Settembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Laè uno degli eventi più interessanti dell'Alto Adige.la cittadina diaccoglie i visitatori che vorranno assaggiare i gustosi gnocchi rotondie immergersi in un luogo dalla tradizione affascinante, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.La Società Cooperativa Turistica di Vipiteno - Val di Vizze - Campo di Trens e un team di ristoratori del luogo hanno ideato e organizzato la Sagra dei Canederli, ormai divenuta un classico a livello nazionale proprio grazie all'esaltazione di un piatto tipico dal gusto inconfondibile. Per l'occasione, nel centro storico del paese saranno servitisu unache propone un'ampia scelta di prodotti da assaggiare realizzati in tutti i modi possibili, come canederli magri, canederli allo speck, canederli dolci, canederli al pane nero, canederli ai funghi, canederli dolci e molti altri.Sagra dei Canederlicentro storico di Vipiteno/Sterzing (Bolzano).12 settembre 2021.dalle 11 alle 19.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale dell'evento o sul sito ufficiale del Turismo di Vipiteno.ingresso gratuito.per raggiungere la cittadina in provincia diè possibile prendere il treno che porta direttamente alla località.Per via aerea, si possono raggiungere gli aeroporti di Innsbruck o Bolzano, e da lì prendere un taxi o un bus privato.In auto si esce al casello di Vipiteno/Sterzing dell'autostrada A22 del Brennero.