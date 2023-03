La mostra su Leonardo da Vinci a Torino, Biblioteca Reale

Cosa aspettarsi dalla mostra?

I disegni originali e le copie al vero

Informazioni, date, orari e prezzi della mostra su Leonardo

Calendario delle aperture

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ladi Torino ospitala mostra “”, un’occasione unica per conoscere da vicino l’opera di Leonardo da Vinci attraverso i suoi disegni, il suo taccuino dedicato al volo degli uccelli e altre testimonianze legate al suo tempo.L’esposizione è allestita nei duedella Biblioteca Reale. Il percorso di visita si apre con gli avvenimenti che hanno scandito l’intera vicenda umana e artistica di. Storicamente, è il momento di passaggio tra il Medioevo e il Rinascimento, un’epoca segnata da grandi personaggi e grandi imprese che hanno cambiato il corso della civiltà europea.È proprio quel periodo, con i suoi protagonisti e i fatti più importanti, a essere ricostruito attraverso opere rare e preziose della Biblioteca Reale. Esposti troviamo infatti, come il Trattato di architettura civile e militare di Francesco di Giorgio Martini (1486) e le Storie di San Gioachino, miniate da Cristoforo De Predis per Galeazzo Maria Sforza (1476), o ancoraunici, come il foglio della, il primo libro a caratteri mobili, e il trattato De re militari di Roberto Valturio (1483), senza dimenticare le antiche carte geografiche, come la Carta dell’Italia e la Geocarta nautica universale di Giovanni Vespucci o i disegni, come lo Studio per la Sibilla Cumana diIl cuore del percorso è nel caveau Leonardo da Vinci, dove si trovano iacquistati dal re Carlo Alberto nel 1839. I fogli – databili– documentano l’attività e gli interessi del genio toscano a partire dalla giovinezza fino alla piena maturità. Alcuni rimandano a celebri capolavori, come i nudi per la Battaglia d’Anghiari, i cavalli per i monumenti Sforza e Trivulzio, lo studio per l’angelo della Vergine delle Rocce (noto come Volto di fanciulla). Altri fogli testimoniano le sue ricerche sull’anatomia e sui “moti dell’animo”: è il caso delle Proporzioni del volto e dell’occhio. C’è poi l’, una delleLa mostra si chiude con il Codice sul volo degli uccelli, un taccuino databile 1505-1506 che raccoglie le riflessioni di Leonardo per la realizzazione della macchina volante, oltre a pensieri e studi sulla meccanica, l’idraulica, l’architettura e il disegno di figura.È importante sapere chel’esperienza di visita (che si rinnova ogni anno in occasione delle festività pasquali), permette di ammirare leconservate a Torino. Dal martedì alla domenica (ore 9-19), le guide di CoopCulture accompagnano il pubblico alla scoperta della Biblioteca Reale e del suo patrimonio vinciano., invece, l’esposizione prosegue con ledei disegni di Leonardo. Come si può intuire, i manufatti sono estremamente fragili e, per questo, le copie ad altissima definizione realizzate con tecniche sofisticate danno l’opportunità di fare conoscere al pubblico le opere di Leonardo e, al tempo stesso, di preservarle per il futuro.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle mostre da vedere nel 2023 in Italia Il genio e il suo tempo. A tu per tu con LeonardoBiblioteca Reale, Piazza Castello n°191, Torino.dal 7 aprile al 9 luglio 2023.aperto dal martedì alla domenica ore 9-19 (la biglietteria chiude alle ore 18).lunedì 10 e 24 aprile, lunedì 1 maggio e venerdì 2 giugno.dal 7 al 16 aprile l’ingresso è consentito solo con visita guidata al costo di 20 € per gruppi composti da massimo 25 visitatori ciascuno (ingresso gratuito per bambini da 0 a 6 anni, possessori di Abbonamento Musei, Torino + Piemonte Card e Royal Pass).Dal 18 aprile al 9 luglio l’ingresso è consentito con visita libera al costo di 13 € o con biglietto integrato con il percorso dei Musei Reali al costo di 20 € (riduzioni e gratuità vigenti).la prenotazione è vivamente consigliata.E-mail: info.torino@coopculture.it Tel. +39 011 19560449Maggiori informazioni sul sito ufficiale