La Mostra su Piet Mondrian al Mudec di Milano

Cosa aspettarsi dalla mostra

Chi era Piet Mondrian

Informazioni utili, date, orari e prezzo dei biglietti della mostra

Calendario delle aperture

Novembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

A partire dal, il Mudec di Milano ospita un interessante progetto espositivo che per la prima volta porterà nel capoluogo lombardo una monografica incentrata sulle opere di(Amersfoort, Paesi Bassi , 1872 – New York City , 1944) artista olandese dallo stile unico.Dal titolo "" l'esposizione è un'occasione imperdibile per ammirare l'evoluzione della pittura dell'artista, anche grazie alla collaborazione del museo dell'Aja, il, che possiede la più importante collezione di opere di Mondrian al mondo, e che per l'occasione ha dato in prestito sessanta opere, sia del celebre artista che e di altri autori che fanno parte della cosiddettaLa mostra viene poi completata con altri capolavori provenienti da importanti musei e collezioni private, quali il Museo del '900 Milano e ildi Belgrado I visitatori verranno accompagnati in un percorso che si muove tra lefino a quelle delmantenendo ilcome denominatore comune.Grazie al concept del direttore del Kunstmusemed alla curatela di, Head of Exhibitions, e di, Head of Collections, il percorso prende vita e si snoda attraversoCome già anticipato è il paesaggio il flo conduttore su cui si snoda il percorso espositivo, una chiave di lettura visuale che rivela facilmente, una chiave di lettura perfetta anche per farci comprendere le opere interamente astratte del suo ultimo periodo.Una sezione della mostra è poi dedicata al(cioè "Lo Stile"), una sorta di “”, che nacque in Olanda nel 1917 su iniziativa dello stesso Mondrian e di Theo van Doesburg e che rimase attivo fin quasi agli anni Trenta, innovando l'arte, l'architettura ed il design.Infine segnaliamo una, a cura di Storyville, che bene racconta, dando una nuova visione della sua poetica che va oltre alla semplice pittura.Non tutti sanno che, questo il suo vero nome, iniziò la sua carriera comeIl suo vero amore fu però la, concentratasi soprattutto sui, che però migrarono inesorabilmene da una classica impostazione impressionista, conducendolo ad una dimensione più astratta dell'arte, fase che sviluppò ulteriormente nel suoe soprattutto in quelloMorì di polmonite a New York nel 1944 ed è sepolto a Brooklyn nel cimitero di Cypress Hills.Accanto all’arte e alla pittura, l’altro grande amore di Mondrian fu la, alla quale si appassionò nei suoi soggiorni parigini a cavallo della Grande Guerra.Piet Mondrian. Dalla figurazione all’astrazioneMudec, via Tortona n°56, Milano.24 novembre 2021 – 27 marzo 2022.intero euro 16 - ridotto euro 14.lunedì 14.30 - 19.30martedì - mercoledì - venerdì - domenica 9.30 - 19.30giovedì - sabato 9.30 - 22.30La biglietteria chiude un'ora prima (ultimo ingresso).Martedì 7 dicembre (S. Ambrogio), 9.30 - 22.30Mercoledì 8 dicembre (Festa dell’Immacolata Concezione), 9.30 – 19.30Venerdì 24 dicembre (Vigilia di Natale), 9.30 - 14.00Sabato 25 dicembre (Natale), 14.30 - 19.30Domenica 26 dicembre (Santo Stefano), 9.30 - 19.30Venerdì 31 dicembre (San Silvestro), 9.30 - 14.00Sabato 1 gennaio (Capodanno), 14.30 - 19.30Giovedì 6 gennaio (Epifania), 9.30 - 22.30