Christmas Wonderland, a Roma il villaggio di Natale

Christmas Wonderland, il villaggio di Natale a Roma

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È in arrivo, il nuovo villaggio di Natale di Roma , allestitoal Prati Bus District.Si tratta della prima edizione italiana di una manifestazione che promette di coinvolgere cittadini e turisti calandoli nell’atmosfera natalizia di un villaggio aperto tutti i giorni (vedi orari esatti nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo), che si sviluppa su una superficie di 5000 m² nell’ex deposito Vittoria dell’ATAC, oggi completamente trasformato e riqualificato.La kermesse è pensata sia per un pubblico adulto che per i bambini e prevede installazioni luminose, il(dall’alto dei suoi 6 metri dominerà il villaggio e introdurrà nella casa dove vive e dove i bimbi possono spedire la letterina dei desideri ), il divertentedove giocare con pupazzi giganti in polistirolo che potranno essere decorati dai bambini assieme ai loro genitori, un zoo di animali luminosi e addirittura tre stanze esperienziali: si tratta nello specifico di una suggestiva(stanza degli specchi), unainterattiva e unadove dipingere con pitture UV.Non può mancare unao (dotata di un’illuminazione speciale) e nemmeno il, composto da 40 negozi e ispirato alle atmosfere di Portobello Road Londra , dove acquistare specialità gastronomiche e trovare speciali prodotti nei temporary shop allestiti per l’occasione.Sul palco, infine, si esibiscono ogni giorno musicisti e artisti di vario genere con spettacoli, animazioni e proiezioni secondo un ricco programma d’intrattenimento.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui villaggi di Natale più belli d’Italia e quello sui mercatini di Natale a Roma Prati Bus District, Viale Angelico 52, Roma.dal 20 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.l'ingresso costa 10 € e dà accesso a tutte le attrazioni.Si pagano a parte le consumazioni negli spazi food & beverage, gli acquisti negli store e l’utilizzo della pista di pattinaggio.Pacchetto Family three 25 €;Family four 30 €.Possibilità di acquistare il biglietto in prevendita online.aperto con orario continuato ore 10-24.Aperture straordinarie:il 24/12 ore 10-18;il 25/12 ore 16-24;il 31/12 ore 10-19.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.con la Metro A, fermate Ottaviano e Lepanto, distanti 15 minuti a piedi dagli spazi (5 minuti con il bus 32).