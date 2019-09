La Mostra sulla botanica di Leonardo a Firenze, Museo di Santa Maria Novella

Cosa aspettarsi dalla mostra

Attende il pubblico “” negli spazi del, la splendida mostra proposta aper i, una tra le massime autorità mondiali nel campo della neurobiologia vegetale,, fisico e teorico dei sistemi fondatore e Direttore dela Berkeley in California e, fondatore e presidente disono ideatori dell’iniziativa.Per l'occasione troverete anche dellein altri luoghi del centro di Firenze , Ad esempio in Piazza della Signoria davanti a Palazzo Vecchio , alla Fortezza da Basso e davanti alla Chiesa di Santa Croce.La mostra rappresenta indubbiamente un prezioso momento di, capace di sollevare domande e creare spunti di approfondimento e nuove prospettive sulla questione attuale dellaE’ un percorso quello che attende il visitatore che osserva le relazioni tra uomo e mondo naturale e che indaga gli intrecci e le connessioni che legano l’arte e la ricerca scientifica alla natura, attraverso l'analisi degli studi di Leonardo sul mondo vegetale.Dalleaiche rappresentano ancora oggi un riferimento prezioso e imprescindibile per la botanica, ecco che si è invitati a percorrere uncapace di rivelare nessi tra scienza, arte e natura di grande valore.Ancora un importante omaggio a Leonardo quello che offre Firenze al grande pubblico, grazie adche ne ha curato la produzione in collaborazione delLa botanica di Leonardo. Per una nuova scienza tra arte e naturaMuseo di Santa Maria Novella, Firenze: 13 settembre – 15 dicembre 2019da lunedì a sabato 9.30-13.00 e 14.00 -17.00; domenica e festivi 9.30-12.30intero euro 10,00 (comprensivo ingresso complesso Santa Maria Novella)Scopri tutte le mostre d'arte e gli eventi in Toscana