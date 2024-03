Lo Scoppio del Carro a Firenze

Il corteo storico

Forse non c’è messa pasquale più tradizionale di quella fiorentina che si anima con la cerimonia dello. Protagonista è il mitico, un maestoso catafalco di 9 metri di altezza che latroneggia fuori daldipronto per essere colpito dal volo di una colombina meccanica e accendersi così in mille fuochi pirotecnici.Uno spettacolo suggestivo che si svolge in piazza e coinvolge, dopo due anni di sosta per la pandemia, tanti visitatori mescolati tra i cittadini; li vedrete tutti rigorosamente con il naso all’insù e con il fiato sospeso, sperando chee tutti i fuochi d’artificio esplodano, perché come vuole la tradizione questo significa che l’anno sarà fortunato.Il rituale è rimasto immutato nei secoli, da quando il brindellone fu realizzato per la prima volta nel lontano 1622. Il carro di fuoco trainato dai buoi parte di mattina presto, accompagnato daldella Repubblica Fiorentina, e si muove dal deposito del Prato fino in piazza San Giovanni.È poi la volta del Corteo della Repubblica Fiorentina, con il Gonfalone e le autorità, che da Piazza della Signoria raggiunge Piazza della Repubblica per l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi.Intanto il, posto com’è tra ile il Battistero, aspetta l’inizio della Santa Messa mentre all’interno della chiesa l’arcivescovo accende un razzo a forma di colomba (”, simbolo dello Spirito Santo) con alcuni frammenti di pietra del Santo Sepolcro. Il razzo corre quindi lungo un filo compiendo ilper colpire il carro e dare vita a spettacolari fuochi d’artificio.Le scaglie di pietra che si usano per accendere il fuoco sacro sono quelle di, il primo crociato a innalzare il vessillo cristiano sul muro dinel lontano 1099. In regalo ebbe proprio tre pietre focaie, provenienti dal santo Sepolcro di Gesù, e oggi usate per la cerimonia; inoltre fu sempre la famiglia de' Pazzi a costruire il primo carro decorato.Tutta la Settimana Santa di Firenze è davvero ricca di eventi significativi, tra cui il- quando nelle chiese gli altari vengono addobbati con ceri, decorazioni floreali e piantine - e la processione in costume delSe ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articoli sulle più caratteristiche: Scoppio del Carro: Piazza del Duomo, Firenze.: 31 marzo 2024 (Pasqua).: ingresso libero.: manifestazione folcloristica.(riferito alla scorsa edizione)Ore 5 I buoi che tirano il carro arrivano alle Cascine al viale dell’Aeronautica, dove partiranno (ore 6:15) alla volta di Via il Prato dove "abita il Brindellone".Ore 7:30 Il “Carro del Fuoco”, accompagnato dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, parte dal deposito di Via il Prato per raggiungere Piazza Duomo.Ore 8:10 Una rappresentanza dei Bandierai degli Uffizi, percorrendo via Porta Rossa - via Calimala - via Roma, raggiunge Piazza Duomo, dove è in programma una loro esibizione con i Musici in attesa del Corteo proveniente da Via Il Prato.Ore 8:20 Una rappresentanza del Corteo della Repubblica Fiorentina parte dalla Piazzetta di Parte Guelfa proseguendo per via Porta Rossa, Loggia del Mercato Nuovo, Via Vacchereccia, P.za della Signoria dove alle ore 8:50, insieme al Gonfalone, al Sindaco e alle Autorità, si muove verso Via Calzaiuoli, Via degli Speziali, Piazza della Repubblica, Via Roma, Piazza Duomo.Ore 9:30 Arrivo del Corteo Storico con il “Carro del Fuoco” in Piazza Duomo.Ore 9:45 Sorteggio per l’abbinamento delle partite del Torneo di S. Giovanni.Ore 9:50 La processione dei canonici, concelebranti, seminaristi e rappresentanti delle Schola Cantorum si sposta dal Duomo ed entra in Battistero.Ore 10 Il Cardinale Arcivescovo, uscito dall’Arcivescovado, entra in Battistero.Ore 10:25 La processione dei canonici, concelebranti, seminaristi e rappresentanti delle Schola Cantorum con il Cardinale esce dal Battistero e si sposta sul Sagrato del Duomo. Il Cardinale benedice il Carro e, successivamente, i fedeli presenti nella piazza.Ore 11 Scoppio del Carro.Ore 12:30 Al termine della messa il Gonfalone, il Porta Fuoco con il reliquiario con le Pietre del Santo Sepolcro, escono dal Portone centrale della Cattedrale, percorrendo via Calzaiuoli, Piazza Signoria, Via Vacchereccia, Borgo SS. Apostoli (Chiesa SS. Apostoli) con deposizione delle Pietre del Santo Sepolcro.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.: Piazza del Duomo si raggiunge comodamente a piedi dalla stazione di Santa Maria Novella (900 metri).