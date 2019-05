Il Museo Nazionale del Bargello a Firenze

La visita del museo

Informazioni utili, orari, visite guidate e prezzi dei biglietti

Nelle sue sale sono esposti; maioliche, smalti, arazzi e avori provenienti dae da conventi soppressi; la, antiquario di Lione , con 2500 opere d’arte. Tre piani interamente dedicati al Medioevo e al Rinascimento costituiscono il, ospitato, spazio museale capofila dei Musei del Bargello di cui fanno parte anche le Cappelle Medicee , Palazzo Davanzati, Casa Martelli e Orsanmichele.Divenuto ilsull’arte medievale e rinascimentale con un regio decreto nel giugno 1865, il Museo del Bargello accoglie alcune delle più preziose opere e testimonianze artistiche d’Italia.La visita inizia nelcon archi a tutto sesto (risale al XIII° secolo) dove si trovano(Allegoria di Firenze, Giunone e Pavoni, Arno…),Sempre dal cortile (sul lato orientale) si può accedere alle(o del Trecento) dove normalmente vengono ospitateAl piano terra, laoffre un’interessante esposizione difra cui le sculture in marmo di Bacco, David-Apollo e Bruto;sono esposti i bronzetti del basamento del Perseo di Piazza della Signoria mentreè il Bacco del 1515.Allestita con oggetti provenienti dalla collezione Carrand è la: risistemato nel 1988, questo ambiente accoglie bustini di putti, statue della Vergine con Bambino, manici di coltelli, formelle, pedine per il gioco della dama e parti per quello degli scacchi, valve di scatola per specchio, frammenti di dittico e casse. Si possono inoltre ammirare manufatti in cuoio, legno e osso e splendide pitture alle pareti.Alsi trova invece la: costruita dopo il 1280, si presenta con volta a botte ogivale e finestre monofore. Qui sostavano i condannati a morte prima di raggiungere il patibolo per essere giustiziati. Fra le opere presenti: il Crocifisso Gallino attribuito a Michelangelo, il Tondo con Spirito Santo di Luca della Robbia;; una croce-reliquiario di Antonio del Pallaiolo; un ostensorio ambrosiano realizzato dalla bottega di Antonio di Salvi.Nota comesino al 1888, la sala dellaè una bella esposizione di. Orecchini a mezzaluna e a tre sferette, croci, fibbie da scarpe e da borsa, cammei con San Giorgio, San Giovanni Battista e San Teodoro sono solo alcune delle opere di arte bizantina presenti mentre a testimonianza di quella limosina vi sono ampolle, borchie, candelieri e cassette reliquiario. Di grande prestigio anche la Madonna con Bambino e donatore di Alberto Arnoldi.Altrova spazio ilin questo ambiente realizzato nel 1340-45 da Neri di Fioravante e poi successivamente restaurato e decorato, spiccano alcunifra cui il San Giorgio giunto da una nicchia di Orsanmichele, due David in marmo, il busto di Niccolò da Uzzano, l’Attys-Amore e il Marzocco, leone protettore di Firenze realizzato in pietra serena. Non mancano poi alcune testimonianze di. Il loggiato al primo piano, noto come, realizzato su progetto di Tone di Giovanni fra il 1317 e il 1320, accoglie unadel Giambologna, il Satiro con fiasca di Valerio Cioli e il Giasone di Pietro Francavilla.Sono infine aperte al pubblico la, con vetri e medaglie della collezione Carrand e mobili donati dall’antiquario che le ha dato il nome con cui è oggi conosciuta,con oggetti italiani e non qui esposti sin dal 1888.All’vi è la: restaurata nel 1865, la sala che nel 1574 fu adibita a carcere accoglieFra i capolavori che si possono ammirare ci sono il David in bronzo del 1470 e la Dama del Mazzolino del; due Madonne con Bambino di; Marco Aurelio Cesare, Piero de’ Medici e Rinaldo della Luna di. Laespone invece alcuni pezzi di grande prestigio fra cui il Ganimede di Cellini, l’Ercole di Antonio del Pollaiolo, opere del Giambologna e di Benedetto da Rovezzano.Ildal 1972, anno di intitolazione di quest’ambiente all’artista fiorentino, accompagna alla scoperta di ritratti fra cui quello della Madonna degli architetti, di raffinate terrecotte blu e bianche e di sculture (di grande bellezza il Busto di Fanciullo). Un grande tabernacolo in terracotta policroma troneggia nellaassieme alle opere di alcuni collaboratori; donazioni Carrand e Ressman, assieme a ciò che rimane dell’armeria medicea e urbinate, costituiscono la Sala dell’Armeria. Infine, alcuni spazi riallestiti nel 1990 accolgono lee sculture di epoca barocca: da non perdere il Busto di Costanza Bonarelli del Bernini.Inglobata al fianco dell’edificio si trova lache s’innalza per 57 metri: questa costruzione, che nei sotterranei ospitò la prigione e che deve il suo nome a tale Geri da Volognano (), accoglie alla sommità la campana chiamata “la montanina” che veniva fatta suonare in occasione di eventi o occasioni funeste.del Museo del Bargello:– 50122 Firenze; telefono +39 055 0649440, indirizzo mail mn-bar@beniculturali.it: le sale sono accessibili grazie a rampe che permettono di superare i vari dislivelli. Ascensore al piano terra a norma e personale a disposizione. Possibilità di percorsi per ipovedenti e non vedenti contattando telefonicamente il museo.Servizio gratuito di guardaroba.: intero 8€; ridotto (giovani fra i 18 e i 25 anni e over 65) 2€. Variazioni possibili in occasione di mostre e esposizioni temporanee. Da ottobre a marzo, ingresso gratuito la prima domenica del mese.: in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e giapponese al costo di 6€ l’una (10€ per due). Bookshop all’ingresso del museo con guide in varie lingue, pubblicazioni d’arte e oggettistica.in genere costano 15 euro per adulti, ridotto 8 euro, a cui aggiungere il prezzo del bliglietto di entrata. Il numero minimo di partecipanti è 5 persone, considerate una durata della visita di poco meno di 2 ore.8.15-18 da domenica a giovedì; sino alle 19 il venerdì e sabato. Ultimo ingresso 40 minuti prima della chiusura del museo. Chiuso la seconda e la quarta domenica di ogni mese, il primo/terzo e quinto lunedì di ogni mese.Sito ufficiale