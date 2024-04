La Mostra Internazionale dell'Artigianato a Firenze

Informazioni, date, orari e prezzi di MIDA

Si chiamaed è ladi, ormai giunta alla 88° edizione. La manifestazione va in scenaallae vede come protagoniste le eccellenze artigiane di Firenze e della Toscana.Nata nel, la Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze è stata sospesa solo in un'occasione, tra il 1941 e il 1946, per colpa della Seconda Guerra Mondiale. Da quel momento in poi, però, è diventata un, aprendo le frontiere ai paesi esteri, dapprima al Parterre di Piazza Cavour (quella che oggi è conosciuta come Piazza della Libertà), e poi alla, il polo espositivo che l'ha ospitata dalla seconda metà degli anni '70 e che, come detto, la accoglie ancora oggi.Conoscendo il passato, si può apprezzare il presente, che qui parla di una Mostra Internazionale dell'Artigianato ormai divenuta un evento clou per conoscere e far conoscere le, in un percorso in cui i trend più recenti si intrecciano con la tradizione dando vita a prodotti funzionali e, al tempo stesso, di design.Sono come sempre previste numerose aree tematiche, come quella dedicata all'artigianato italiano nel settore tessile o quello culinario, ma anche riciclo creativo, casa e molto altro.In concomitanza con MIDA - 88° Mostra Internazionale dell’Artigianato, si può possibile visitare, la mostra dedicata al mondo dell’abitazione: dall’arredamento, l’architettura e il design, alle tecnologie e i servizi. Si tratta di un appuntamento particolarmente interessante per gli appassionati della casa, professionisti e esperti del settore.MIDA - Mostra Internazionale dell'ArtigianatoFortezza da Basso, Firenze.dal 25 aprile all'1 maggio 2024.- Intero 8 euro (acquistabile sia online che in mostra).- Ridotto feriale (dal mercoledì al venerdì): 6 euro (under 25, over 65, soci Unicoop Firenze, Associati CNA e Confartigianato, possessori titolo di viaggio: Trenitalia regionale e City Sightseeing servizio Hop-On-Hoff). Acquistabile solo in mostra.- Ridotto (valido tutti i giorni): 6 euro per i portatori di handicap (acquistabile sia online che in mostra).- Abbonamento 3 giorni: 20 euro (acquistabile solo online).- Biglietto famiglia: 1 genitore e figli fino a 12 anni, 7 euro / 2 genitori e figli fino a 12 anni, 14 euro. Acquistabile solo in mostra.- Gratuito per bambini sotto i 12 anni se accompagnati da un adulto, accompagnatori dei disabili, accompagnatori gruppi con almeno 10 persone. Disponibile solo in mostra.aperto dalle ore 10 alle 20.Ristorazione all’aperto dalle ore 10 alle 22 con ingresso libero dalle 20. Il 1° maggio chiusura ore 20.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale