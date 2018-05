Il Calcio Storico Fiorentino a Firenze

Informazioni utili per assistere alla manifestazione

Calendario delle aperture

Giugno 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Se visitate Firenze nel mese di giugno vi potrebbe capitare di incontrare energumeni muscolosi e poco rassicuranti vestiti con costumi colorati di foggia rinascimentale che passeggiano tranquillamente per il centro storico: sono i "calcianti" delche si preparano a disputare gli inconri di quella che non è solo una rievocazione storica assolutamente unica nel suo genere, ma anche uno degli eventi della Toscana più importanti e che meglio caratterizza l'identità culturale di Firenze e dei suoi cittadini.Conosciuto anche come Calcio in Livrea o Calcio in Costume, il Calcio Storico è un virile gioco di squadra che ha origini molto antiche, pare discenda dalla, giocata nel Peloponneso , e dall', corrispettivo degli antichi Romani, e che venga considerato il progenitore di alcuni sport moderni, come il calcio, il rugby, la pallamano e la lotta greco-romana.Certo è che dalla metà del Quattrocento il Calcio si era talmente diffuso che veniva giocato, sia dai giovani del popolo che dagli aristocratici, liberamente nelle piazze principali della città in qualsiasi momento, tanto che nel tempo si rese necessario stabilire delle regole precise per tutelare la cittadinanza dall'eccessivo disturbo che veniva arrecato durante gli incontri.Numerose sono le competizioni che sono passate alla storia, come ad esempio quella del 1490 che si disputò sull'Arno ghiacciato o quella del, quando la città, dopo aver cacciato, fu messa sotto assedio da parte dell'imperatoreed i fiorentini, benché sfiancati dalla fame e dalla stanchezza, organizzarono una partita di calcio in Piazza Santa Croce in spregio alle milizie imperiali accampate sulle colline circostanti.Ed è proprio per celebrare questa storica battaglia che ogni anno a giugno viene organizzato il torneo del Calcio Storico Fiorentino che tanto appassiona la cittadinanza, al punto che il sold out dei biglietti - compresi indicativamente tra un minimo di 20,00 € per un posto in tribuna popolare ad un massimo di 45,00 €, per quelle più centrali - per partecipare alla manifestazione lo si raggiunge in pochi giorni.La prima partita del periodo moderno che ha rappresentato la rinascita è la riaffermazione del Calcio in Costume sul suolo fiorentino è stata organizzata nel 1930, proprio per festeggiare il quattrocentenario del famoso assedio di Firenze da parte delle truppe asburgiche e da quell'anno in poi la celebrazione, mai cancellata dalla fiera memoria storica dei cittadini, si è sempre più affermata diventando una della feste della Toscana più famose e originali.Tre sono le partite che ogni anno si disputano tra i quattro quartieri storici della città, ognuno rappresentato dai colori caratteristici che spiccano sulle livree dei giocatori:(bianco),(rosso),(verde) e(azzurro); se la finale viene giocata obbligatoriamente nel pomeriggio del, giorno in cui si celebra anche San Giovanni Battista, il Patrono di Firenze, le due semifinali, decise per estrazione il giorno di Pasqua al termine della celebrazione dello, vengono giocate ogni anno durante le prime due settimane del mese.Per l'le semifinali si disputeranno il 9 giugno (gli Azzuri di Santa Croce contro i Rossi di Santa Maria Novella) e il 10 giugno i Bianchi di Santo Spirito contro i Verdi di San Giovanni.Il giorno clou è sicuramente quello di, giornata celebre anche per i famosi- lo straordinario spettacolo pirotecnico - della sera, durante il quale la finale del Calcio viene introdotta dalla pomeridiana sfilata in costume, composta da ben 530 figuranti vestiti rigorosamente con i costumi rinascimentali, i quali, accompagnati dagli sbandieratori e dalla banda musicale cittadina, da piazza Santa Maria Novella arriva fino in piazza Santa Croce.Per l'occasione la storica piazza viene attrezzata ad hoc, con tanto di tribune montate per gli spettatori ed il rettangolo che definisce l'area di gioco ricoperto di uno strato di sabbia, per simulare la piazza polverosa del XVI secolo. Ventisette per parte sono i calcianti che si affrontano sul campo da gioco e violenti sono i combattimenti corpo a corpo a cui si assiste: tutti i colpi sono ammessi, a parte picchiare sulla testa l'avversario o tirargli i colpi bassi, per "segnare la caccia", ovvero mettere la palla nella rete della squadra avversaria.Il calcio in costume è sempre stato caratterizzato da un fortissimoed il pubblico diventa parte attiva di tutta la manifestazione grazie al tifo sfrenato con cui sostiene il quartiere a cui appartiene, o per nascita o per simpatia.La squadra che, dopo i 50 minuti statutari dell'incontro, riesce a ottenere più "cacce" vince una, un drappo da detenere per tutto l'anno e da riconsegnare l'anno successivo ed ovviamente l'entusiasmo dei tifosi e l'onore, che per i fiorentini non è da sottovalutare, tributato da tutti, vincitori e vinti.Il Calcio Storico Fiorentino è un gioco virile, sanguigno, violento e spesso criticato, perché molto più simile ad un incontro di wrestling che ad una partita di calcio moderno, non sono mancate edizioni in cui l'incontro finale è stato sospeso a causa di violenti pestaggi che avevano trasformato la festa in una rissa, ma ciò non toglie che resta una dellepiù radicate nel cuore dei fiorentini e più conosciute a livello mondiale.Calcio Storico FiorentinoPiazza Santa Croce (Firenze).9-10-24 giugno 2018.prima semifinale il 9 giugno: gli Azzuri di Santa Croce contro i Rossi di Santa Maria Novella;seconda semifinale il10 giugno: i Bianchi di Santo Spirito contro i Verdi di San Giovanni.Finale il 24 giugno.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale