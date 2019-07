Alle terme con i cani: gli stabilimenti dove possono entrare con i padroni

Andare alle Terme col cane é cosa piuttosto difficile da trovare, soprattutto in Italia. Rari sono gli stabilimenti ed i bagni termali in cui i padroni possono entrare con i propri animali da compagnia, quando vogliono farsi un bagno rilassante o approfittare di un trattamento Spa. Da un lato ci sono buoni motivi per impedire l’accesso di animali alle piscine e alle altre aree acquatiche dei centri termali: in primo luogo, motivi d’igiene, in secondo luogo, mantenere l’atmosfera di relax e tranquillità che potrebbe essere perturbata dall’abbaiare soprattutto quando più cani si ritrovano insieme.



Dall’altro lato, il proprio animale domestico é spesso percepito come un vero e proprio membro di famiglia, e risulta quindi difficile doversene separare per andare alle terme, che si debba lasciarlo a casa per una giornata intera o anche solo lasciarlo sul camper per visitare dei bagni liberi. La situazione peggiore é quando si programma una vacanza termale di più giorni: nel migliore dei casi, se l’hotel accetta di ospitare cani o gatti, si deve lasciare il proprio animale da solo in stanza per lunghe ore, cosa che dispiace troppo alla maggior parte dei proprietari, per quanto amanti del benessere termale.



Esiste allora una soluzione per gli chi ama le terme ma vuole al contempo portare il proprio cane sempre con sé? In effetti, si registra anche in Italia, da qualche anno a questa parte, una tendenza pet friendly: sempre più numerose sono infatti le strutture e le aree termali che, pur nel rispetto del benessere degli altri visitatori, permettono l’ingresso degli animali da compagnia ai loro proprietari, offrendo speciali servizi di dog sitting per intrattenerli e badare a loro mentre i padroni possono rilassarsi in piscina sicuri che il proprio cane non si sta annoiando. Non sono tantissime in Italia, ma ci sono: ecco le principali.

Fonteverde Spa – san Casciano ai Bagni

QC Terme di Bormio

Terme di Comano

Terme di Stigliano

Terme di Abano

Terme di Grado

Terme libere con il cane

Al resort termale di San Casciano ai Bagni cani e gatti sono ospiti graditi: il lussuoso complesso Spa e benessere immerso nella Maremma toscana offre infatti un’Fonteverde si accredita dunque come il ‘’ grazie ad una serie di servizi che includonoper muoversi liberamente,. Ovviamente ogni animale puo stare in camera col suo proprietario ma il vero punto di forza di Fonteverde Spa consiste nella: mentre i padroni si rilassano nell’idromassaggio o con sauna e bagno turco, i cani possono sguazzare in una, in cui socializzare e rinfrescarsi, beneficiando anch’essi degli effetti terapeutici delle acque sorgive della zona. Il soggiorno termale pet friendly di Fonteverde Spa non prevede: questo significa che finalmente chi viaggia con i propri animali domestici al seguito puo gustarsi il relax dei trattamenti termali alle stesse condizioni di qualsiasi altro visitatore.Lo stabilimento dei Bagni Nuovi di Bormio , la struttura più moderna di QC Terme di Bormio, propone a sua volta un apposito. La proposta termale pet friendly di Terme di Bormio permette non solo di portare il proprio cane o gatto in stanza con sé, ma include anche una serie di attenzioni e programmi di attività per rendere piacevole la vacanza ai propri animali domestici che possono cosi gustare questo periodo invece che soltanto ‘acccompagnare’ i propri padroni. In altre parole, il programma VIP delle Terme di Bormio serve a trasformare il soggiorno del cane o del gatto in una vacanza attiva, allo stesso modo in cui i loro padroni si godono i servizi della celebre Spa d’alta quota. A fronte di un unico ragionevole supplemento di 50 euro per la sanificazione della stanza al termine del soggiorno, il programma VIP per fare le terme a Bormio col cane include, bastoncino croccante al check-in,con biscottino quotidiano, materiale informativo edper i propri amici a quattro zampe.Una delle più complete proposte per andare alle terme col proprio cane é rappresentata dalle Vacanze Bestiali di Terme di Comano . Grazie infatti alla collaborazione con l’associazione cinofila Vita da Cani, il negozio per animali Zaffy &Rosy ed il centro Zooway, il complesso di benessere Comano ValleSalus é in grado di mettere a disposizione unaper tutti coloro che viaggiano in compagnia del cane, che comprende ile proposte educative. Sono fornite inoltre indicazioni e materiale informativo su una vasta; inoltre, Terme di Comano dispone di, che accolgono gli amici a quattro zampe di tutte le taglie e prevedono servizi dedicati. Una vacanza col cane alle Terme di Comano offre in più la possibilità di fare lache permette di partecipare ad attività col proprio cane ed avere sconti nei negozi convenzionati.I bagni di Stigliano a Canale Monterano, uno degli stabilimenti termali più vicino a Roma ed uno dei più gettonati dalla Capitale, sono stati fra i primi impianti di benessere in Italia a proporre, grazie alla quale le piscine delle storiche Thermae Stygianae si aprono non solo agli appassionati di acque benefiche ma anche ai loro animali domestici di piccola e media taglia. Nel rispetto degli standard di igiene e di tranquillità degli altri visitatori infatti, Terme di Stigliano mette a disposizione, con un supplemento di 15 euro, l’, ad eccezione delle Piscine e della Spa termale. Fare una vacanza termale pet-friendly a un'ora da Roma diventa possibile alle Terme di Stigliano: ad esempio che chi arriva con il proprio cane o col proprio micio, puo farli entrare con sé sia in camera che al ristorante, sia fargli approfittare senza alcun problema delche circonda i laghetti termali all’aperto.Il complesso termale di Abano , e più in generale la rete dii, rappresenta un’ottima idea per farsi una vacanza termale in compagnia del proprio cane o gatto: lae, non di rado, propongonoper lasciare libertà di movimento ai propri animali senza mai perderli d’occhio, e piccole attenzioni in camera, come coperte e ciotole per l’acqua.Fra le più interessanti strutture ricettive di Abano che permettono l’accesso agli animali c’é ad esempio l’ Hotel Bologna di Abano : attrezzato con piscine termali, centro benessere e sauna, reparto cure termali e tutto quanto occorre per il benessere e la salute degli ospiti, mette a disposizione unper i propri cuccioli a fianco della piscina. Tutti gli animali di compagnia sono inoltre, e lo staff dell’Hotel é sempre a disposizione per venire incontro ad eventuali esigenze del proprio amico peloso.Poiché le Terme di Grado sono, non poteva mancare una: il complesso di benessere e cura friulano infatti offre Lido di Fido , un’area del prestigioso arenile al confine con la spiaggia libera,. Accanto all’ombrellone con sdraio e lettino vengono quindi messi a disposizione una. Presenti inoltre un parcheggio alberato per tenere i propri animali all’ombra ed una. Cosi, fra un bagno talassoterapico ed un massaggio rilassante alle Terme di Grado, ci si puo rilassare in spiaggia accanto al proprio amico cane, per una vera e propria vacanza sotto l’ombrellone a sei zampe. Unico limite, i cani non possono accedere alla balneazione.Per finire, chi ama le terme e possiede un cane puo sfruttare come valida alternativa agli stabilimenti, iche si trovano un po dappertutto in Italia. Vero che solitamente la presenza di cani in acqua non é ben accetta, soprattutto presso terme libere famose e quindi già sovraffollate, tipo le Cascate del Mulino Saturnia , ma in molti casi sarà quantomeno possibile lasciarli legati in sicurezza ad un albero,, come avviene per esempio ai bagni liberi della: mentre i padroni si immergono nelle piscinette calcaree colme di acqua bollente che sorgono nell’alveo del Fosso Bianco, sovrastate dall’imponente monolite bianco, il proprio cane puo starsene, in modo da poterlo far sgambare ogni tanto. I bagni liberi presentano in più un vantaggio non trascurabile per chi ama gli animali: se si viaggia in famiglia o comunque in comitiva, niente vieta che, a turno, ciascuno si occupi del cane mentre gli altri si rilassano in acqua. Evidentemente, anche nelle aree termali libere ci vuole buon senso e civiltà: se si sa in anticipo che il proprio cane starebbe tutto il giorno ad abbaiare, disturbando gli altri bagnanti, l’assenza di un divieto formale non é un buon motivo per turbare la serenità altrui. Nel corso dell’estate, specialmente,in acqua (e anche di bere acqua fresca corrente) é un’ottima idea (soprattutto per il proprio amico a quattro zampe): in tal caso, nessuno degli altri visitatori obietterà alcunché se si ha l’accortezza di far entrare il cane in acqua a valle delle vasche termali: questo vale per qualsiasi sito termale libero con piscine termali situate in un alveo di acqua corrente, come ai già citati Bagni di San Filippo, al Gorello di Saturnia, alle piscine di Leonardo a Bormio e ai bagni di Petriolo le cui piccole vasche sono separate dal flusso d’acqua corrente fredda che scorre nel fiume Farma.