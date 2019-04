Le terme libere delle Cascate del Mulino alle Terme di Saturnia

Storia dello stabilimento termale

Lesono i bagni liberi di Saturnia e rappresentano non solo il, ma anche uno dei bagni liberi più scenografici di tutte le Terme della Toscana , grazie all'avvicendarsi di più livelli diformatesi dal calcare in sospensione nelle acque.Spesso questivengono anche detti "bagni del Gorello" e si trovano nel cuore della Maremma Toscana, in piena campagna, a fianco dello stabilimento termale a pagamento che sfrutta a sua volta le medesime acque dei bagni liberi.I bagni di Saturnia sono sfruttati sin dai primordi della dominazione etrusca e rappresentano uno dei pochi casi di bagno termale utilizzatodall'epoca antica fino ai giorni nostri.Gli antichi Etruschi chiamarono la località termale "", in onore alla dea omonima cui veniva attribuito il miracoloso scaturire di queste acque medicamentose, mentre i Romani, una volta soppiantati i precedenti dominatori, latinizzarono il nome ribattezzando la località "Saturnia", legandone così la nascita alla leggenda secondo cui la preziosa sorgente sarebbe sgorgata dalla fenditura nel terreno provocata da unLe terme libere di Saturnia sono utilizzate per i bagni termali, effettuati a scopo di relax: sono infatti una delle principali mete in Italia e nel mondo per il termalismo a carattere "ludico", grazie sia al calore e alla ricchezza di minerali delle acque che scorrono nel Gorello che al fascino del contesto e delle formazioni calcaree.Se l'attività termale di base èstando semplicemente immersi in una delle molte, è possibile affiancareche arricchiscono l'esperienza termale sebbene gratuita, cioè raccogliere sul fondo delle vasche ilche si deposita al passaggio delle acque termali per poi spalmarlo sulla pelle (anche sul viso), ottenendo uno scrub naturale che leviga e rende più elastica la cute; e passare ad intervalli di tempo non eccessivamente lunghi (dato che le acque sono molto calde) da un livello delle vasche ad un altro, in modo da alternare l'immersione in acque di temperature differenti, a seconda della distanza dalla sorgente, fino al letto inferiore del ruscello dove risultano più fredde.consente in pratica di replicare una sorta di thermarium romano "fai-da-te" e tuttavia molto efficace e non poi così diverso da quello dello stabilimento.L'acqua termale che alimenta isgorga in superficie allacon un abbondante flusso di circa. Oltre ad essere ricca di solfuri, solfati, calcio e magnesio, essa contiene una grande quantità di anidride carbonica libera ed è classificata come bicarbonato-alcalino-terrosa.L'acqua sorgiva di Saturnia deve la sua peculiare ricchezza di minerali al percorso di profondità che effettua nelle viscere del, per poi impiegare circa quarant'anni nel processo di filtraggio naturale che avviene, goccia dopo goccia, attraverso le micro-fessurazioni dei. Le sue specifiche caratteristiche la rendono adatta al(grazie all'elevata concentrazione di zolfo). Agisce inoltre come vaso-dilatatore sull'apparato cardio-circolatorio, riducendo la pressione arteriosa, svolge azione depurativa e antiossidante sul fegato e possiede inoltreche ne fanno un valido ausilio per un peeling naturale e come detergente.Il momento migliore per venire alleè rappresentato dai periodi "fuori stagione" e, preferibilmente, infra-settimana. Oltre che gratuite e ad accesso libero, infatti, le Terme di Saturnia sono molto conosciute, quindi soprattutto d'estate e nei week-end il luogo risulta, rumoroso, e bisogna aspettare molto prima di trovare una vasca libera in cui immergersi: i posti migliori vanno infatti a ruba sin dalle prime luci dell'alba.E' inoltre importante portarsi dietro tutto il necessario per cambiarsi e, se non ci si vuole spostare, anche per mangiare: la zona circostante è sicuramente turistica e quindi provvista di ristoranti, ma bisogna comunque prendere la macchina e fare diversi km, ed è comunque difficile trovare una soluzione per un pranzo veloce.Bisogna inoltre stare ben: il posto non manca, dato che siamo in piena campagna, ma se vi capita di parcheggiare a bordo strada o comunque in divieto di parcheggio, è molto probabile prendere una multa.I bagni termali sono accessibili liberamente e gratuitamente tutto l'anno, senza restrizioni.Via di Follonata, loc. Saturnia - Manciano (GR)tel. 3209071566 (Manciano Promozione)Maggiori informazioni: sito Le terme libere delle Cascate del Mulino di Saturnia si raggiungono:• con un mezzo proprio (auto, moto, camper etc.): bisogna immettersi, sia provenendo dalla costa tirrenica (Albinia) che dall'entroterra (Acquapendente) sulla Strada Regionale 74 della Maremma, da percorrere fino a Manciano. Da qui ci si dirige verso nord in direzione Montemerano, raggiunto il quale si trovano le indicazioni per le Terme di Saturnia• con i mezzi pubblici: da Orbetello Albinia si usa il servizio di bus locali della R.a.m.a. per arrivare fino a Manciano , da dove si prende la coincidenza con il bus che porta alle Terme