La Mostra sulla maiolica del Rinascimento a Torino, Palazzo Madama

Un racconto splendido e affascinante quello che ci aspetta anelle sale di Palazzo Madama , dovesarà allestita la mostra "", un’esposizione diriuniti per l’occasione, grazie al prestito didi tutto il mondo.E’ lo storico, ed esperto tra i più importanti in tema di maiolica del Rinascimento,che, insieme al conservatore di Palazzo Madama per le arti decorative, si occupa della curatela della mostra d’eccezione che ripercorre la meravigliosaLo sviluppo del percorso espositivo lascia spazio a diversi momenti preziosi e particolarmente significativi della storia della maiolica: a partire dalla sezione i cui protagonisti sono i, per proseguire con una sezione che attraversa i più importanticome, senza tralasciare certamente un momento dedicato agli artisti più importanti quali, per esempio ee i soggetti scelti dagli artisti e riprodotti sullacapaci di, tratti dallao legati al, all’e alma anchee legati alloDi origini islamiche questa arte giunse inche si era sviluppata in: tale contaminazione videcon motivi gotici e rinascimentali. L’istoriato rappresentò poi un momento di vera e propria svolta, arricchimento che attraverso il racconto colorato di storie religiose e profane caratterizzò con peculiarità italiane la splendida forma d’arte delle maioliche, amate e collezionate in ogni epoca.L’Italia del Rinascimento. Lo splendore della maiolicaPalazzo Madama, Torino13 giugno – 14 ottobre 2019da mercoledì a lunedì 10-18intero euro 8,00 + prevendita -Scopri tutte le mostre d'arte del Piemonte