La Mostra su Ingres al tempo di Napoleone a Milano, Palazzo Reale

Non manca tanto alla primavera e il panorama che si sta prospettando vede moltissime mostre ed eventi accogliere e stimolare il grande pubblico verso scelte culturali sempre interessanti e degne di nota. Palazzo Reale a Milano , è certamente tra i primi spazi museali a proporre una splendida programmazione.Ecco che per marzo è prevista l'importante e articolata mostra: dalinfatti la retrospettiva dedicata a Ingres racconterà il fermento artistico proprio del periodo a cavallo dell’Ottocento, attraverso un percorso espositivo sempre affascinante e ricco.Sono ben, di questetra dipinti e disegni di, provenienti dai più significativi musei e collezioni di tutto il mondo, dal Metropolitan Museum of Art di New York al, ma ancora dal Victoria and Albert Museum di Londra al Museo del Louvre e al, per esempio.L’importante e significativasi concentra sull’chesi èper ripercorrere l’in un periodo storico complesso e il cui rinnovamento è frutto di tante e differenti dinamiche tra loro intrecciate.Curata da, Conservatoree Direttrice del, la mostra vuole raccontare gli anni di grande fermento che permisero un'importante riorganizzazione in particolar modo della città di Milano, per la quale si aprì una stagione di grande prosperità e produzione anche da un punto di vista architettonico e urbano, alla quale parteciparono i grandi maestri del tempo.Tra le opere di Ingres esposte lee una serie di ritratti femminili e maschili riuniti per l’occasione, oltre ad una preziosa e significativa. Una splendida mostra da non perdere e preziosa occasione per avvicinarsi e meglio comprendere un periodo storico di particolare significato.Jean Auguste Dominique Ingres e la vita artistica al tempo di Napoleone:Milano, Palazzo Reale12 marzo - 23 giugno 2019Lun 14.30 - 19.30; mart, merc, ven e dom 9.30 - 19.30; giov e sab 9.30 - 22.30intero euro 14,00 + prevendita -Scopri le mostre d'arte più importanti della Lombardia