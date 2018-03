La Mostra su Guttuso, Fontana e Schifano a Firenze, Palazzo Strozzi

I protagonisti della mostra

Fino alnella splendida Firenze presenta una selezione di opere particolarmente significative dell’arte italiana tra gli anni Cinquanta e il Sessantotto. “” è il nome dell’esposizione curata da, che vede riunite, per la prima volta, alcune tra le più rappresentative opere di quegli anni, presentate al pubblico attraverso un percorso in grado di attraversare arte, politica e società a testimonianza di un periodo complesso e di importanti cambiamenti.Tra i grandi maestri protagonisti dell’esposizione vi sonoAlberto Burri, Emilio Vedova, Enrico Castellani, Piero Manzoni,, Mario Merz e Michelangelo Pistoletto; artisti capaci con la loro produzione di raccontare il panorama culturale che ha caratterizzato un’epoca di grande fermento.E’ proprio attraverso la narrazione, infatti, diche vengono ripercorsi i passaggi in cui si è costituita e formata l’identità del Paese. Politica, costume, sviluppo economico e cambiamenti sociali sono intrecciati indissolubilmente e diventano prezioso substrato in cui l’arte si muove e cambia. Si assiste a, molti artisti propongono una ricerca di linguaggio innovativa, capace di proposte diverse e sperimentali; unache si fa materia, forma e ritmo.Impegno politico e arte di militanza sono in questa fase un elemento che condizionerà l’evoluzione sociale in tutte le sue forme; identità, appartenenza e collettività divengono concetti prioritari in grado di influenzare e contagiare grazie all’urgenza che li caratterizza. Unasi fa strada durante questo ventennio già proiettata verso la contemporaneità.Arte Informale, Pop Art e poi ancora Arte Povera e Arte Concettuale. Il dialogo che percepiamo durante il percorso che si sviluppa di sala in sala è, e ha il potere di stimolare domande e riflessioni. I visitatori vengono accolti dache riassumono brevemente, proponendo uno scenario visivo che si sviluppa tra arte moda cinema e politica, in un confronto contraddittorio con l’opera di Guttuso intitolata “”.La rassegna prosegue proponendo momenti interattivi, come nel caso(1964-1974) di. Una scelta quella del curatore mai scontata e capace di coinvolgere e immergere il visitatore in un alternarsi di contrasti e collegamenti preziosi nel farci vivere i passaggi salienti di quel periodo. Il percorso terminerà con l’opera del 1970 di Giuseppe Penone Rovesciare i propri occhi, attraverso la quale l’artista racconta di una nazione che guarda a se stessa, alle vicende storiche, sullo sfondo di tensioni sociali che rimandano ai momenti che diverranno anche lotta armata.

Mostra: Nascita di una Nazione. Tra Guttuso, Fontana e Schifano

Dove: Firenze, Palazzo Strozzi

Quando: 16 marzo- 22 luglio 2018

Orari: tutti i giorni inclusi festivi 10.00- 20.00 giovedì 10.00- 23.00

Biglietti: euro 12,00 intero

Maggiori informazioni: sito ufficiale

