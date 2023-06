La Festa Giapponese 'Tanabata' a Firenze, Villa Vogel

Informazioni, date e orari della Festa Giapponese

Si chiamaed è la. Organizzata adall'Associazione Lailac nel fine settimana dell', la festa vuole ricordare a tutti l’importanza dei sogni e della condivisione.Lailac è un'associazione culturale che ha sede nel Quartiere 4 di Firenze e dal 1999 è attiva nel divulgare la cultura giapponese in tutta Italia attraverso corsi e incontri. L’occasione di festeggiare un’antica tradizione è il modo per rafforzare il legame con unache non dobbiamo dimenticare, ma usare per andare avanti verso un futuro più bello. Il desiderio principale degli organizzatori è quello diI visitatori dovranno affidare i loro desideri ai, strisce di carta colorata da appendere ai rami di bambù, considerati messaggeri retti e determinati rivolti verso il Cielo.Come cornice a questa usanza Lailac propone spazi dedicati alla cultura giapponese in tutte le sue declinazioni: dagli abiti (, alla scrittura, passando per ungestito da ManGiappone,e molto altro.Non mancheranno gliquali giochi tradizionali,, calligrafia e anche possibilità di incontro delladi Firenze, l’Istituto Europeo di Shiatsu.Ilsarà aperto per chi desidera provare questo affascinante strumento e la sera ci saranno lecome il Bon Odori, la danza degli antenati che inviene praticata in estate in ogni città per unire nella gioia della vita noi e i nostri antenati.TanabataVilla Vogel, via delle Torri n°23, Firenze.1-2 luglio 2023.ingresso libero.dalle ore 17 alle 23. Maggiori informazioni e programma compelto sono disponibili sul sito ufficiale parcheggio di via delle Torri o su via Canova.Ingresso anche dal Parco di Villa Vogel (via Canova).Autobus n. 78 fermata “Canova Fedi” oppure n. 9 Fermata “Lunga Le Torri”.Tramvia T1 fermata “Talenti” (16 minuti a piedi).