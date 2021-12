Il Festival delle Luci a Firenze

Programma delle illuminazioni

Una nuova edizione diaccende le luci a. A partireil capoluogo toscano ospita F-Light, un interessanteche si protrae fino alPer l'occasione i monumenti simbolo di Firenze, le piazze più belle, così come i quartieri al di fuori del centro, si illuminano con proiezioni e giochi di luce, e ci sarà spazio anche per attività culturali ed incontri.Il tema scelto dal festival delle luci promosso dal Comune di Firenze e organizzato da MUS.E, con la direzione artistica di Sergio Risaliti, per il 2021/22 è "".Tutti i giorni dalle ore 17:30 alle 24 la città si accende grazie alle illuminazioni d’artista, tra cui il videomapping sul, per una proiezione sul tema della riflessione.A conclusione dell’anno dantesco, le proiezioni sulla facciata dele dellapropongono una visione della Divina Commedia come specchio della condizione umana, mentre l’installazione sullaè fatta da un collage di stilemi che si snoda fra il passato di miti come “Narciso” e una riflessione legata alla contemporaneità.In, sulla facciata dell’Istituto degli Innocenti, è allestita un’opera d’arte visuale che rappresenta simbolicamente la capacità dell’uomo di sfruttare poeticamente i big data e i flussi computazionali dell’intelligenza artificiale.Il loggiato deltornerà a illuminarsi, così come la facciata della palazzina del Forte Belvedere, la Torre della Zecca, la Basilica di San Miniato al Monte, le Rampe di Giuseppe Poggi, e tutte le porte e le torri che circondano il centro.Abbiamo detto che il Firenze Light Festival non si limita al centro storico, ma accende anche gli altri quattro- nel Quartiere 2 c'è l’albero luminoso in Piazza delle Cure e una grande stella a Settignano;- nel Quartiere 3 spazio alle luminarie su Piazza Bartali a Gavinana e Piazza Acciaiuoli, al Galluzzo;- nel Quartiere 4 torna l’albero con il tunnel luminoso in Piazza dell’Isolotto e la fontana di luci in Piazza Paolo Uccello;- nel Quartiere 5, invece, c'è una grande stella luminosa nel Parco di San Donato, a Novoli, e una composizione di sfere in Piazza Dalmazia.Nell'ambito del festival si possono ammirare le illuminazioni permanenti che dall’inizio di dicembre accenderanno il David in bronzo al Piazzale Michelangelo, la facciata della basilica die il campanile della Badia Fiorentina.Ci saranno anche illuminazioni e luminarie speciali frutto di, come in via Tornabuoni, allo Stadio Artemio Franchi, al Mercato Centrale, in Piazza San Marco, alla Torre di San Niccolò e alla Rinascente in Piazza della Repubblica.Per quanto riguarda ghli eventi collaterali, in occasione di F-light la Sala d’Arme diospita la mostra conclusiva di(8 dicembre 2021 – 12 gennaio 2022), mentre il pubblico potrà partecipare ainei musei: anche per quest’anno è previsto un programma di itinerari eccezionali, grazie a cui scoprire le bellezze dei Musei Civici Fiorentini (Santa Maria Novella, Palazzo Vecchio e Museo Bardini) con visite guidate illuminate dalle torce (prenotazione obbligatoria).Ricordiamo infine che nello stesso periodo del festival, tra dicembre e gennaio, Firenze ospita anche i tradizionaliF-Light, Firenze Light FestivalFirenze (Toscana).dall'8 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.dalle ore 17:30 alle 24.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale le installazioni luminose sono visibili gratuitamente in città.Alcuni eventi collaterali sono a pagamento.