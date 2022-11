Mercatini di Natale a Firenze, l'Avvento sull'Arno

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

I mercatini di Natale a Firenze sono solo un'ottima scusa per fare una passeggiata in città. Del resto, il periodo dell'Avvento è magico ovunque, ma il capoluogo toscano ha sempre un fascino particolare. Come in tutte le località importanti, anche agli appuntamenti natalizi sono numerosi. Di seguito proponiamo una lista degli eventi e dei mercatini di Natale 2022 più famosi, come spunto per una giornata alla ricerca del regalo giusto.Come dice il nome, il mercatino di Natale si ispira direttamente a quelli della Germania, la nazione che vanta la tradizione più antica dei mercatini del Gesù bambino.Nella centralissima Piazza Santa Croce vengono installate più di 50 casette di legno: nella cornice resa magnifica dalla solenne chiesa, si vivrà l'esperienza del natale europeo, fatto da prodotti artigianali, addobbi e decorazioni natalizie, giocattoli tradizionali presentati da espositori internazionali provenenienti da varie nazioni come la Francia, la Polonia, l'Olanda e la Repubblica Ceca, e ovviamente dalla Germania.Il tutto è allietato dalla classica cornice gastronomica, con la possibilità di gustare i prodotti tipici germanici e cioè i brezen (ciambelle salate), il vino speziato servito caldo (Gluhwein), birra, wurstel e le immancabili caldarroste.Oltre al mercatino ci sono anche spettacoli, musica e la casetta di Babbo Natale.dal 19 novembre al 18 dicembre 2022.dal lunedì al giovedì ore 10-22;venerdì, sabato e domenica ore 10-23.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Come succede in altre città italiane, anche Firenze ospita uno degli Spazi di Natale di Emergency, dove sarà possibile acquistare oggetti unici, che provengono dalle nazioni in cui opera Emergency.In aggiunta ci saranno anche prodotti offerti da imprese, aziende e negozi che in questo modo intendono sostenere l’attività umanitaria dell’associazione.Dietro le vetrine dei negozi natalizi di Emergency si possono trovare bellissimi ricami afgani, coloratissimi teli patchwork della Sierra Leone, tessuti batik e artigianato in legno.C’è un regalo per ogni gusto: dolci, confetture, vini, libri, giocattoli, oggetti di design e naturalmente i gadget di Emergency.Ricordiamo inoltre che sono possibili anche acquisti online sul sito ufficiale.dall'1 al 24 dicembre 2022.via Gioberti n°61, complesso delle Nove Botteghe.dalle ore 10 alle 19:30;24 dicembre dalle ore 10 alle 13.ingresso gratuito.maggiori informazioni sul sito di Emergency Un evento tradizionale del giorno dell'Immacolata Concezione a Firenze con banchetti e mercatini.Piazza SS. Annunziata.8 dicembre 2022.dalle ore 9 alle 19.maggiori informazioni sulla pagina Facebook Tra dicembre e gennaio la città ospita anche il coloratissimo F-Light, Firenze Light festival , dove installazioni luminose, videomapping e tanti eventi culturali animano il capoluogo toscano.varie location.in attesa delle date per il 2022/23.maggiori informazioni sul sito ufficiale