Il Presepe di Sabbia a Lignano Sabbiadoro

Siamo abituati a pensare al Natale con la classica immagine della neve e delle baite di montagna, ma anche al mare si celebra in grande stile la festa più attesa dell'anno per eccellenza. Lignano Sabbiadoro , in Friuli, torna per la XV edizione il: si prevedono come al solito decine di migliaia di visitatori per l'esposizione del presepe e tutte le attività legate all'Avvento, tra cui gli immancabili, lae i chioschi di prodotti gastronomici tipici.Gli artigiani dell'arrivano da tutta Italia per raccontare la magia della natività attraverso la sabbia della costa lignanese. L'evento è organizzato dall'Associazione Dome Aghe e Savalon d'Aur, con il sostegno della Città di Lignano e in collaborazione con altre associazioni locali, si svolgeràIl gigantesco presepe sorgerà di fronte all'ufficio spiaggia 4, nei pressi della Terrazza a Mare, simbolo della città, all'interno di una tensostruttura.La rappresentazione della natività per questa edizione è pensata per trasmettere laattraverso la simbologia tradizionale del territorio, che spazia dai mosaici di Aquileia ai richiami storici alla Grande Guerra; come novità assoluta ci sarà modo di ammirare anche un'inserzione diNatale d'a...MARETerrazza a Mare, Lungomare Trieste, Lignano Sabbiadoro (Udine).Presepe di Sabbia dall'8 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019.in attesa degli orari della nuova edizione.offerta libera.viale Gorizia.in attesa delle date della nuova edizione.