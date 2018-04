Lignano Sabbiadoro in Fiore, la festa di primavera

Informazioni utili per partecipare alla festa

Calendario delle aperture

Aprile 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il simbolo è quello di un, perché è l’immagine che meglio esprime l’essenza di questa manifestazione giunta ormai alla sua 32° edizione, appuntamento oramai storico tra gli eventi in Friuli Venezia GIulia I lidi sono quelli di una delle località tra le più rinomate del Friuli Venezia Giulia , l'intramontabile Lignano Sabbiadoro , che ci aspetta come ogni anno per il classico appuntamento di primavera:. La manifestazione si svolgeLignano in fiore è una magnifica festa della solidarietà che si svolge aldi Lignano Pineta, animato per l’occasione dai colori dei palloncini e deglie inseguiti da adulti e bambini; un evento che attira anche molti turisti stranieri provenienti da Austria Germania , ma soprattutto una festa per i bambini, impegnati in molte attività solidali e creative come piccoli laboratori, spettacoli teatrali, balli e musica.Lignano in fiore ha il significato di un bellissimo gioco collettivo per restituire anche agli adulti la gioia e la spensieratezza proprie dell’infanzia. Per questo motivo, parallelamente alla festa, in città si lavora a un progetto molto più duraturo dal nome evocativo: la, con l'intento diregalare ai bambini di Lignano Sabbiadoro, del territorio limitrofo e ai tanti ospiti estivi, uno spazio dove le regole di cui parla il Cappellaio Matto di Alice nel paese delle meraviglie siano stabilite proprio dai bambini.Un luogo capace di trasformarsi in laboratorio, ludoteca, spazio per la riflessione e la quiete.Lignano in fioreParco Hemingway di Lignano Pineta, Lignano Sabbiadoro (Udine).dal 21 aprile all'1 maggio 2018.non disponibili. Maggiori informazioni sul sito ufficiale festa folcloristica.evento gratuito.: Lignano Sabbiadoro si trova a circa una cinquantina di chilometri a sud di Udine , si raggiunge in auto con l’A4 Venezia Trieste oppure l'A23 Tarvisio – Venezia, uscita a Latisana ; proseguire sulla statale 354 verso Lignano per circa una ventina di chilometri. Le stazioni ferroviarie più vicine a Lignano (Latisana, Udine e Portogruaro) dispongono di autobus di linea con frequenti corse giornaliere.