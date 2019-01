La Festa delle Cape a Lignano Pineta

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Qui sul litorale friulano la stagione delle sagre estive al profumo di mare inizia presto con la tradizionale Festa delle cape in programma adiper ben due weekend di. E' ladella festa.Organizzata come ogni anno dal lontano 1984 dall’Associazione Pescatori Sportivi (A.P.S.) “Al Mare”, con la collaborazione del Comune di Lignano e l’aiuto dei tanti volontari locali, la manifestazione gastronomica è tutta dedicata alledel nostro mar adriatico.Gli spazi sono quelli di Piazza d’Olivo adove si mangia in compagnia a mezzogiorno (dalle 11 alle 14.30) e cena (dalle 17 alle 20.30) e dove si assaporano vongole (peverasse),(cappe lunghe), in saor – condite con cipolle nella migliore –, o impannate, e ancora seppioline e calamari e tutto il pescato della zona. Le ricette sono quelle della tradizione per palati da gourmand!Segnaliamo che tutto il ricavato della festa è devoluto in beneficenza.: Festa delle cape: Piazza d’Olivo, località Lignano Pineta di Lignano Sabbiadoro ( Udine : dal 2 al 3 e dal 9 al 10 marzo 2019: dalle 11 alle 14.30 e dalle 17 alle 20.30: ingresso libero: sagra gastronomica: suldella manifestazione: siamo in Friuli Venezia Giulia , a una cinquantina di chilometri a sud di Udine; Lignano Sabbiadoro è raggiungibile in auto con l’A4 Venezia - Trieste oppure l'A23 Tarvisio – Venezia, uscita a Latisana; proseguire sulla statale 354 verso Lignano per circa una ventina di chilometri. D a Latisana, Udine e Portogruaro partono frequenti corse di autobus di linea.Scopri tutti gli