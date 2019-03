Il Festival del Pesce a Lignano Sabbiadoro

Sapore di mare e di quell’Adriatico che si estende calmo davanti al Friuli Venezia Giulia e all'adiacente Veneto; sapori tutti da gustare a Lignano Sabbiadoro dal 14 al 16 giugno 2019 in occasione dell’Easy Fish, Festival del pesce dell’Alto Adriatico.



Una manifestazione giovane, giunta alla sua V edizione, organizzata da Lignano Sabbiadoro Gestioni in collaborazione con Cucinare, Salone dell’Enogastronomia e delle Tecnologie per la Cucina di Pordenone Fiere, sotto la direzione artistica di Fabrizio Nonis, giornalista, scrittore e conduttore televisivo.



Nella celebre Terrazza a Mare, simbolo della città di Lignano Sabbiadoro, sono previste degustazioni gratuite e showcooking con grandi chef, mentre tutto il Lungomare Trieste, per l’occasione chiuso parzialmente al traffico, ospita stand di aziende agricole e alimentari, aziende vitivinicole, birrifici artigianali e produttori di specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia per un percorso tra i sapori dello street food en plein air.

In attesa di conoscere il programma dettagliato dell'evento, sappiamo che anche quest’anno l’Easy Fish ospiterà come da tradizione molte sorprese e appuntamenti davvero interessanti.

Informazioni utili, date e orari per visitare il festival

Calendario delle aperture

Easy Fish, Festival del pesce dell'Alto Adriatico: Terrazza a Mare, Lungomare Trieste n°5, Lignano Sabbiadoro (Udine). Dal 14 al 16 giugno 2019. Maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata. Ingresso gratuito anche per i corsi (fino ad esaurimento posti), è possibile prenotare il posto a sedere agli showcooking (a pagamento) direttamente sul sito. Sagra enogastronomica. Lignano Sabbiadoro si raggiunge in auto con l'A4 Venezia Trieste oppure l'A23 Tarvisio – Venezia, uscita a Latisana; proseguire sulla SS354 verso Lignano per circa una ventina di chilometri. Le più vicine stazioni ferroviarie sono a Latisana, Udine e Portogruaro e dispongono di autobus di linea con frequenti corse giornaliere.