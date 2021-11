I presepi di sabbia a Jesolo

A Jesolo, la più famosa tra le località balneari del Veneto, si festeggia il Natale non solo con i consueto villaggio di Natale, ma anche con uno spettacolare presepe di sabbia.



Il direttore artistico della manifestazione Richard Varano organizza in estate anche il Festival delle Sculture di Sabbia, evento di grande richiamo con ospiti e scultori in arrivo da tutto il mondo.

L’inverno offre l’occasione di cimentarsi con la rappresentazione della Natività nell’ambito delle celebrazioni natalizie: la nuova edizione è in programma dall'8 dicembre 2021 al 6 febbraio 2022.



Per l'occasione si può visitare la Jesolo Sand Nativity nell’area espositiva di 750 m² in Piazza Trieste (non più in Piazza Marconi, dove è invece allestita la scultura Jesolo Christmas Sand).

Oltre al cambio di location, un'altra novità di quest'anno è il grande angelo in legno di Vaia che accoglie all’ingresso i visitatori. L’opera è alta 4 metri e pesa circa 150 kg ed è realizzata nel suo studio dallo scultore Marco Martala. Ogni centimetro è composto da materiale ligneo, elementi di scarti naturali di abete rosso e sfridi di faggio, proveniente dai boschi delle dolomiti distrutti dalla "tempesta di Vaia" del 2018.



Il presepe di sculture di sabbia più grande d’Italia è stato visto negli anni da più di un milione di visitatori e ha raccolto (e investito) in opere umanitarie oltre 700.000 €.



Per il 2021 il tema scelto sono i miracoli di Gesù, come invito a riflettere sul legame profondo tra la fede e la speranza di salvezza e guarigione.

Quest'anno i 14 scultori lavorano sotto la direzione di Richard Varano dal 15 al 25 novembre 2021, mentre l'inaugurazione è prevista l'8 dicembre alle ore 16.



Le spiagge dell’Alto Adriatico, per le loro caratteristiche, si prestano a fornire la materia prima per la costruzione di simili opere: anche nella Riviera Romagnola, ad esempio, viene realizzato ogni anno un imponente Presepe di Sabbia a Rimini con figure che possono raggiungere i 4,5 metri d’altezza. Per completare l'opera occorrono mediamente 1000 metri cubi (circa 1500 tonnellate) di sabbia.



Ricordiamo che l'accesso alla mostra è permesso solo con il Green Pass per i maggiori di 12 anni.



Informazioni, date e orari della Sand Nativity di Jesolo

Jesolo Sand NativityPiazza Trieste, Jesolo (Venezia).dall'8 dicembre 2021 al 6 febbraio 2022.inaugurazione 8 dicembre alle ore 16.Il presepe si può visitare dal 9 dicembre.Dal lunedì al sabato ore 9:30-12:30 e 14:30-19:30;domenica e festivi orario continuato 9:30-19:30;dal 25 dicembre al 6 gennaio orario continuato 9:30-19.30.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune.ingresso gratuito.Visite guidate su prenotazione dal lunedì al venerdì, costo: 30 € (max 25 persone), durata 30 minuti. Le visite non si svolgono il sabato, la domenica e i festivi, né nel periodo dal 25 dicembre al 9 gennaio. Per effettuare la prenotazione: tel 0421 370601, e-mail: info@turismojesolo.it.: è a disposizione un servizio navetta gratuito che collega le attrazioni del Natale a Jesolo per tutte le festività.