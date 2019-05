Il Festival delle Sculture di Sabbia a Jesolo

Informazioni utili per visitare la mostra

Torna, per la sua XXII edizione, laIl comune della città metropolitana di Venezia , affacciato sulla Laguna veneta, è ormai da anni sede di questo importante evento che richiama migliaia di visitatori e curiosi durante tutta l'estate.La data di inaugurazione del festival è ile i capolavori di sabbia resteranno esposti fino alQuest'anno l'appuntamento è dedicato ae lavoreranno ai progetti diversi scultori di fama internazionale:dalla Russia,dall'Olanda edalla Repoubblica Ceca, a cui si aggiungeranno altri due artisti, l’americanoe il russo, mentre il direttore artistico della manifestazione è sempre Richard Varano (USA).Le sculture vengono realizzate essenzialmente con acqua e sabbia. Il segreto del risultato risiede nel grado di compressione meccanica impressa alla sabbia e all'acqua all'interno di grandi casseforme di legno. Una volta che queste vengono rimosse, rimane un blocco di sabbia compattata e pronta per essere lavorata.Anche se la sabbia suggerisce l'idea di fragilità,anche all'aperto e nonostante le precipitazioni.Le piogge non sempre danneggiano le sculture: l’acqua infatti penetra nella sabbia e poi evapora senza lasciare traccia, a meno che non piova con forte intensità. In questo caso le superfici orizzontali tendono a diventare granulose per l'azione meccanica di impatto delle gocce più grosse e pesanti.La sede dell'evento è confermata in Piazza Brescia, dove è prevista anche una piccola cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità locali.Gli artisti saranno visibili al lavoro nei giorni precedenti il 2 giugno (la scolpitura vera e propria si svolge dal 19 al 29 maggio) e l'per i visitatori durante gli oltre tre mesi di durata della mostra.Durante l'estate le sculture di sabbia faranno da cornice agli eventi che il Comune di Jesolo organizzerà per i tanti turisti che sceglieranno la spiaggia veneta come meta per le loro vacanze.

Nome: Jesolo International Sand Sculpture Festival / Mostra Sculture di Sabbia

Dove: Piazza Brescia, Jesolo (Venezia).

Date: dal 2 giugno al 15 settembre 2019.

Orari: visitabile 24/24h, tutti i giorni.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina del Turismo di Jesolo.

Prezzo: ingresso gratuito.



Calendario delle aperture

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

