La Festa di Primavera a Jesolo

È sempre una memorabile festa quando arriva la: le nubi grigie si allontanano e arrivano nuvole che sembrano batuffoli di cotone, l'aria si scalda, le piante rifioriscono, le foglie crescono e si riapre l'inesauribile ventaglio di colori con cui la natura sa stupire. Asi ha la massima percezione di questa rinascita e cosìla località balneare in provincia di Venezia stende il tappeto rosso delle grandi occasioni organizzando, una manifestazione che a suon di animazioni, intrattenimento e degustazioni dà il benvenuto alla bella stagione lasciandosi l'inverno alle spalle.Un long weekend all'insegna di iniziative aggregative e stimolanti sapori: la tre giorni rivitalizza completamente ilcittadino, che ritorna a riempirsi di gente, di bambini che giocano, di persone che intendono godere appieno del camminare en plein air accedendo a un coacervo intenso dirimarcanti tutti insieme una calorosa dedica ai frutti della terra e ai sussulti primaverili.Il centro diviene un'area incantevole in cui a salire in cattedra sono piccoli quartieri tematici per tutti i gusti, dall'all', dallaallasenza naturalmente dimenticare lonel quale impazza il cibo di strada nella forma delle sue massime specialità.C'è di che scialarsi, poiché Primavera in Festa vuole come ogni anno esagerare proponendo laper un divertimento che investe gioiosamente i ragazzi di tutte le età.Primavera in Festacentro storico di Jesolo (Venezia).12-13-14 aprile 2019.dalle ore 10.00 alle ore 18.00 ca.accesso gratuito.festa stagionale.in definizione.contattare l'Ufficio Attività Produttive del Comune al tel. 0421/359125 o inviare una e-mail all'indirizzo commercio@comune.jesolo.ve.it Dall'Autostrada A4, dopo la tangenziale di Mestre , occorre uscire in direzione aeroporto Tessera/Jesolo e seguire le indicazioni per la cittadina; le stazioni ferroviarie da prendere a riferimento sono quelle di Mestre e San Donà di Piave, collegate entrambe al lido da autobus di linea; l'aeroporto più vicino è il "Marco Polo" di Venezia.