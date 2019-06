Le Feste Marinare a Cortellazzo di Jesolo

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

È una delle tante sagre che animano l’estate della Riviera Veneta , un appuntamento che si ripete qui a, frazione di Jesolo , tra luglio e agosto di ogni anno.Levengono organizzate dalla locale Polisportiva presso il Centro Sportivo per ben otto appuntamenti: ile poi ilNeanche a dirlo il pesce è il grande ospite e protagonista di questa kermesse enogastronomica, che vede unal profumo di– quell’Adriatico che si stende proprio davanti – con tanti prodotti tipici e vini locali. Come da copione, non solo sapori e antiche ricette ma anche tantaper tirar tardi la sera.Le Feste Marinare di Cortellazzo sono un’occasione unica per gustare, quando i pescatori tornavano a casa con il pescato di giornata.Del resto questa vocazione Cortellazzo ce l’ha nel sangue, fin da quando la Serenissima diede il via ai lavori per la realizzazione del canale Cavetta, che confluisce nella foce del fiume Piave, e una volta terminato divenne un’importante via di comunicazione per la laguna veneta verso il Friuli-Venezia Giulia : Feste Marinare: Centro sportivo di Cortellazzo, in via Amba Alagi 47, Cortellazzo (frazione di Jesolo, Venezia).: 12-13-26-27 luglio e 9-10-16-17 agosto 2019.: cucina aperta dalle 19 alle 22:30;musica dal vivo tutte le sere dalle 21 alle 24 con il liscio.: ingresso libero.: sagra gastronomica.cucina aperta dalle 19 alle 22:30;musica dal vivo tutte le sere dalle 21 alle 24 con il liscio.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della manifestazione.: siamo a poco meno di una decina di chilometri da Jesolo e per raggiungere la frazione di Cortellazzo è sufficiente seguire la SP46 Jesolana.