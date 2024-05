Il Festival Aqua a Jesolo

Programma

Informazioni utili, date e prezzi del festival

Calendario delle aperture

Giugno 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna a Jesolo per la seconda edizione il, con la direzione artistica di Marilisa Capuano e l’organizzazione di Gabriele Vian. L’appuntamento è, quando all’alba e al tramonto troviamo un ricco programma di incontri tra l’arenile di Piazza Brescia e il Parco Pegaso sul tema “Preferisco il rumore del mare”.Del resto, siamo proprio su una delle spiagge più belle del Veneto , che per l’occasione diventa una suggestiva location per un palinsesto unisce musica, teatro, poesia, divulgazione scientifica, viaggio, arte, parola e pensiero. Quest’anno il festival vede la partecipazione di ospiti come Vincenzo Schettini,con Gioni Barbera, Paolo Borzacchiello, Francesco Costa, Debora Villa,, Gianluca Gotto, Matteo Saudino, Gloria Campaner con Franco Arminio,con Gino Castaldo,, Roberto Cacciapaglia, Luca Beatrice, Lucio Luca e Giovanni Dell’Olivo.Il tema “” è un omaggio al rumore che cura e allontana dal chiasso, che spinge a spogliarsi e a non temere l’abisso, e che mette in connessione la sfera emotiva con la natura che ci circonda, attraverso il fil rouge dell’acqua.Tutti gli eventi sono a, tranne l’incontro con Paolo Borzacchiello, i cui biglietti si possono acquistare online in prevendita o la sera stessa in cassa, previa disponibilità (info e dettagli sui biglietti sono disponibili sul sito ufficiale, vedi link nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo)., ore 20 (anteprima festival)Arenile di Piazza BresciaFRANCESCO COSTAFrontiera., ore 5:30Arenile di Piazza BresciaROBERTO CACCIAPAGLIAConcerto per pianoforte e voce., ore 20:30Arenile di Piazza BresciaGLORIA CAMPANER con FRANCO ARMINIOEmozioni tra poesia e musica., ore 19Arenile di Piazza BresciaDEBORA VILLAMadre Acqua., ore 20:30Arenile di Piazza BresciaMOGOL con GIONI BARBERAStoria della musica italiana – Racconto e musica., ore 5:30Arenile di Piazza BresciaGIOVANNI DELL’OLIVOVenetiko Rebetiko, Ovvero: le Tradotte del Mare., ore 21Parco PegasoPAOLO BORZACCHIELLOBada a come parli., ore 5:30Arenile di Piazza BresciaGIANLUCA GOTTO., ore 21Arenile di Piazza BresciaMANUEL AGNELLISolo show - Concerto acustico chitarra e piano., ore 17LUCIO LUCALa notte dell’Antimafia., ore 18:30LUCA BEATRICEIl legame tra uomo e ambiente naturale raccontato dall’Arte., ore 20:30Arenile di Piazza BresciaMATTEO SAUDINOLe forme dell’acqua., ore 20:30Arenile di Piazza BresciaALESSANDRO BERGONZONIQuanto fa parola per parola?, ore 20:30Arenile di Piazza BresciaVINCENZO SCHETTINILa fisica del mare., ore 20:30Arenile di Piazza BresciaPAOLA TURCI con GINO CASTALDOIl tempo dei Giganti.A chi decide di visitare Jesolo in questo periodo, ricordiamo inoltre che fino a settembre in Piazza Brescia si può visitare anche la Mostra delle sculture di sabbia : Festival Aqua – La filosofia del mare: Piazza Brescia e Parco Pegaso, Lido di Jesolo (Venezia): dal 15 al 29 giugno 2024.: ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti, tranne l’incontro con Paolo Borzacchiello.Persone disabili: per riservare un posto nell’area riservata bisogna inviare una mail a info@newageclub.it (prima dell'acquisto del biglietto) e seguire le indicazioni che verranno fornite.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.: arrivando da Milano o dal Brennero, dall’autostrada A4, dopo la tangenziale di Mestre, prendere l'uscita in direzione aeroporto Tessera/Jesolo.Per chi proviene dal passante di Mestre: uscita Noventa di Piave.Per chi proviene da Tarvisio, Udine o Trieste: dall’autostrada A4 prendere l'uscita Noventa di Piave.Per chi viaggia in treno, le stazioni di riferimento sono quelle di Mestre e San Donà di Piave, da dove si prosegue in autobus.