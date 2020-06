Gite domenicali fuori porta nel Lazio. Dove andare in gita per un giorno

Calcata

Subiaco

Monterano

MAXXI

Gite fuori porta con i bambini nel Lazio: dove andare





A volte è proprio necessario staccare la spina dall’alienante tran tran quotidiano ma non si ha la possibilità di organizzare un intero fine settimana o una gita più elaborata, vuoi perché manca il tempo, vuoi perché manca l’iniziativa.Eppure sono tanti gli eventi del Lazio che rappresentano una valida soluzione per vincere una giornata di noia o per abbassare il livello di stress passando qualche ora con familiari e amici a scoprire luoghi meravigliosi e inaspettati.Tra borghi nascosti , itinerari suggestivi, abbiamo scelto per voi idee originali e, a volte, un po’ stravaganti, per aiutarvi a scegliere quando non sapeteCi siamo concentrati sulle località più insolite, un po’ fuori dai circuiti del turismo tradizionale, per stimolare la vostra curiosità e per dimostrarvi quanto meraviglioso sa essere questo nostro gran Bel Paese.Vogliamo partire proprio da un, sconosciuto ai più, che nulla ha da invidiare a “colleghi” più noti, come la spettacolareo la pittoresca, una delleStiamo parlando di Calcata , 50 chilometri a nord di Roma, una piccola e suggestiva cittadina in provincia diche lascia i visitatori senza parole, così com'è appollaiata su una collina tufacea che si protende audace sulla Vallata del Treja.Fin dal primo impatto si resta impressionati da come le case, dello stesso colore della roccia, sembrino un prolungamento naturale della stessa, quasi come se la mano dell’uomo non fosse stata necessaria per dar loro forma.Una visita a Calcata rappresenta davvero un’occasione unica per regalarsi momenti di serenità, lontani dal caos quotidiano: i telefoni non sempre prendono, le strade della parte più vecchia sono lastricate con grossi ciottoli di fiume e possono essere percorse solo a piedi e alti pinnacoli di tufo si ergono improvvisi dietro a ogni angolo.Meta di artisti, hippies e personaggi stravaganti, Calcata offre al visitatore, fatta di panchine in pietra dalle quali godere del meraviglioso panorama, botteghe e laboratori artigianali che producono oggetti di una bellezza unica, inaspettati tesori architettonici nascosti e ristorantini caratteristici presso i quali rifocillarsi, dopo tanta meraviglia.Una gita fuori porta che vi lascerà incantati, ve lo garantiamo!Per una giornata più bucolica, invece, vi mandiamo a Subiaco , splendido borgo medievale ubicato su uno sperone roccioso che affaccia sulla Valle dell’Aniene. Fu proprio qui che Nerone fece costruire la sua residenza estiva, una capolavoro architettonico di 75 ettari di estensione, e, si narra, un’imponente diga per dare vita ai, tre laghetti artificiali entro i quali si specchiava la magnifica villa del folle imperatore.Oggi i laghi non ci sono più perché sono esondati a causa del crollo della diga avvenuto nel 1305, ma è ancora possibile visitare i resti della villa di Nerone, che ben delineano la possenza della grande costruzione edificata 2000 anni fa, e passeggiare fino al, un piacevole specchio d’acqua con tanto di cascata nel punto in cui l’Aniene si getta nel lago. Luogo ideale per fare un pic nic con tutta la famiglia, immersi in un passaggio davvero suggestivo.Una volta riposati e rifocillati, sulla via del ritorno potete fare una visita ai due monasteri bendettini della zona.Il primo è il, monumento ad memoriam eretto nell’XI secolo per ricordare l’esperienza di eremitaggio del Santo di Norcia; costruito su un costone di roccia, si è sviluppato durante gli anni intorno alla, nella quale il Santo visse per tre anni in completa solitudine, e si rivela un luogo magico e carico di atmosfera mistica, nonché un monumento di notevole interesse architettonico, con le due chiese, quella Superiore e quella Inferiore, una sovrapposta all’altra.Il secondo è il, l’unico sopravvissuto dei 13 voluti dain questa valle, il più antico monastero bendettino d’Italia. Appollaiato, nel suo splendore, a 500 metri di altezza offre panorami sulla valle sottostante davvero mozzafiato. Da non perdere.A chi ama le atmosfere più misteriose regaliamo invece l’idea di una, lapiù affascinante di tutta Italia.Siamo nella Maremma romana ed è qui che sui ruderi di un’antica città etrusca fu fondata la medievale Monterano, la quale fu poi abbandonata alla fine del XVIII secolo, dopo essere stata rasa al suolo e saccheggiata dalle truppe di Napoleone.Le immagini che si scorgono tra una quercia e un cavallo brado, sono da Inferno dantesco: forre, cascate, rocce acuminate, felci che ricoprono polle d’acqua e sorgenti sulfuree che borbottano e sputano fumo fanno da scenario alle rovine del borgo antico, tra le quali spiccano un enorme acquedotto, le vestigia delle case e degli antichi palazzi nobiliari e alcune sculture del Bernini.Quella a Monterano è una visita che incanta e nel contempo inquieta, perché rappresenta un, quando i cittadini furono costretti ad abbandonare in fretta e furia le loro case.Se l’arte che vi appassiona non è quella dei monumenti diruti che raccontano la storia dei secoli passati, vi invitiamo allora a visitare il, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo , ubicato nel Quartiere Flaminio dell’Urbe. Trentamila metri quadrati, suddivisi in padiglioni che si intersecano fra di loro sfidando le leggi dell’ingegneria edile, ospitano le più stravaganti opere della creatività di oggi e di domani.Oltre 400 opere dei più grandi artisti contemporanei, collezioni di architettura di rara bellezza, come elaborati progettuali, schizzi, disegni, strumenti di lavoro e fotografie, fanno da sfondo allee aiche trovano spazio nelle numerose e suggestive location dell’incredibile polo museale. Il MAXXI è un luogo che lascia a bocca aperta anche il più disincantato visitatore, il quale non si aspetta di certo di essere proiettato in un mondo in cui l’arte viene declinata secondo canoni così stravaganti e futuristici. Inaspettato.Prima o poi tutti ci troviamo a dover rispondere a questa domanda:? Perché va detto, quando nel nostro equipaggio ci sono anche i più piccoli, le cose si fanno più complicate, poiché non esiste un museo o un borgo millenario da visitare che non li faccia annoiare almeno un po’.Che fare, dunque? Leggete questa nostra guida, perché abbiamo un paio di consigli da darvi.Cominciamo da un parco che possiamo definire mostruoso senza il timore di essere considerati maleducati: ildi, conosciuto anche con gli appellativi di Parco dei Mostri , tanto per far capire che stiamo parlando di un luogo assolutamente particolare.