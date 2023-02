San Valentino a Verona in Love: il programma

Verona in Love: il programma

”. È questo lo slogan di, la manifestazione che si svolge a ridosso di San Valentino e che valorizza il romanticismo della città scelta da William Shakespeare per ambientare la profonda quanto sfortunata e tragica storia d’amore fraOgni anno, dal 2005,si trasforma nella location ideale per, attraverso un ricco programma di eventi, mostre e spettacoli. Per quest'anno l'appuntamento ènelle strade, nelle piazze e nei palazzi sotto il refrain "love. (all we need is)". Per cinque giorni tornano tante iniziative con esperienze da fare in coppia alla scoperta dei luoghi della cultura della Città dell’Amore.Tra questi, in Piazza dei Signori ritroviamo il suggestivodedicato ai gusti, ai profumi e alle manifestazioni dell’amore. C'è un mercatino anche in Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale avvolto da un’atmosfera romantica creata dagli speciali allestimenti e dai prodotti selezionati ad hoc, con focus sulle eccellenze enogastronomiche del territorio e all’artigianato creativo.Il ricchissimodi eventi si divide in due sezioni, rispettivamente "L'Amore al Centro" e "L'Amore Diffuso". Eccolo nel dettaglio:L’Amore al CentroOre 16 – Apertura MarketOre 18:30 – TALK La Donna Innamorata: scelte di cuore o di testa? Con Verona Professional Women Network (Loggia di Fra Giocondo, Piazza dei Signori)Ore 18:30 – Rose, l’amore è Donna (Cortile Mercato Vecchio)Ore 19:30 – Rose, l’amore è Donna – “Love&Soulful” Dj Set con Laura Marcellini (Cortile Mercato Vecchio).L’Amore DiffusoOre 10 – Ricette d’amore (Centro Audiovisivi della Biblioteca Civica)Ore 10 – Wedding Juliet VeronaOre 10 – Mostra fotografica a Isolo17 Gallery-Galleria d’Arte ContemporaneaOre 19 e ore 20 – Apertura e visite ai musei Casa di Giulietta e Tomba di GiuliettaOre 20:45 – Hamlet Puppet (Teatro Camploy).L’Amore al CentroOre 11 – Apertura MarketOre 11 – Danza in Fascia® con Scilla (Piazza dei Signori)Ore 11 – Caffè amore mio – Degustazione di caffè con Garage Coffee Bros (Cortile Mercato Vecchio)Ore 12 – TALK Dalla Formula all’emozione con il filosofo Matteo Bonazzi (Cortile Mercato Vecchio)Ore 16 – TALK Dalla Formula all’emozione con la psicologa Michela Rimondini.Ore 16:30 – Esibizione di danza con Elisa Cipriani e Luca Condello (Piazza dei Signori)Ore 17 – Bacio collettivo (Cortile del Tribunale)Ore 17 – Concorso Premio Arte d’Amore (Cortile Mercato Vecchio).L’Amore DiffusoOre 10 – Ricette d’amore (Centro Audiovisivi della Biblioteca Civica)Ore 10 – TOUR Verona e il commercio dell’amore con Assoguide VeronaOre 10 – Wedding Juliet VeronaOre 10:30 – Premiazione concorso di poesia Fidas Verona “La carezza in un verso” (Biblioteca Civica Sala Farinati)Ore 15-17 – Visita interattiva con spettacolo (Shakespeare Interactive Museum)Ore 16:30 – Apertura e visite ai musei Casa di Giulietta e Tomba di Giulietta.Ore 19 – Premio “Cara Giulietta” con il Club di Giulietta (Piccolo Teatro di Giulietta – Foyer Teatro NuovoOre 19 e 20 – Apertura e visite ai musei Casa di Giulietta e Tomba di Giulietta.L’Amore al CentroOre 11 – Apertura MarketOre 11 – Ti Racconto un Albero Theatre Edition (Cortile Mercato Vecchio)Ore 16 – TALK Dalla Formula all’emozione con l’archeologa Patrizia Basso (Cortile Mercato Vecchio)Ore 16:30 – Esibizione di danza con Elisa Cipriani e Luca Condello (Piazza dei Signori)Ore 17 – Corodoro, coro voci bianche (Cortile Mercato Vecchio)Ore 17 – Lancio Messaggi d’amore (Cortile del Tribunale).L’Amore DiffusoOre 9:30 – Giulietta&Romeo Half MarathonOre 10 – Wedding Juliet VeronaOre 10 – Mostra fotografica a Isolo17 Gallery-Galleria d’Arte ContemporaneaOre 10:30 – TOUR Giulietta&The City con Assoguide VeronaOre 14:30 – TOUR Oltre Giulietta: gli altri amanti di Verona con Assoguide VeronaOre 15-17 – Visita interattiva con spettacolo (Shakespeare Interactive Museum)Ore 19 e 20 – Apertura e visite ai musei Casa di Giulietta e Tomba di Giulietta.L’Amore al CentroOre 11 – Apertura Market.Ore 10 – Wedding Juliet VeronaOre 10 – Mostra fotografica a Isolo17 Gallery-Galleria d’Arte ContemporaneaOre 15 – Ricette d’amore (Centro Audiovisivi della Biblioteca Civica)Ore 19 e 20 – Apertura e visite ai musei Casa di Giulietta e Tomba di Giulietta.L’Amore al CentroOre 11 – Apertura Market.L’Amore DiffusoOre 10 – Wedding Juliet VeronaOre 10 – Mostra fotografica a Isolo17 Gallery-Galleria d’Arte ContemporaneaOre 15 – Ricette d’amore (Centro Audiovisivi della Biblioteca Civica)Ore 17:45-19:15 – Aperintorre, brindisi in Torre dei LambertiOre 19 e 20 – Apertura e visite ai musei Casa di Giulietta e Tomba di GiuliettaOre 20:45 – Spettacolo teatrale “Romeo e Giulietta” con Casa Shakespeare (Teatro Camploy)Ore 20:45 – Spettacolo teatrale “L’attesa” (Teatro Nuovo).Verona in LoveVerona (Veneto).dall'11 al 14 febbraio 2022. pagina Facebook dedicata.eventi gratuiti e a pagamento.