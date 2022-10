I mercatini di Natale a Siena

Informazioni, date e orari del mercatino di Natale

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Durante il periodo natalizio ivengono allestiti un po' ovunque. Ogni città, ogni località mette in evidenza le sue peculiarità, ma ilha un fascino davvero unico perché è la proiezione moderna dei tempi passati, di quelli ascrivibili all'epoca dell'antica: un veroEra infatti il 1309 quando si scriveva il “Costituto Senese”, la prima carta costituzionale scritta in volgare, che regolava la vita della città. Le autorità dettavano le indficazioni anche su come si dovessero asvolgere i mercati.Facile quindi immaginare quali suggestioni questo mercatino sia in grado di evocare con le sue bancarelle che riprendono la disposizione di quelle medievali e che, con i loro prodotti esposti, richiamano turisti e visitatori da tutto il mondo.Qui, nel salotto buono della città, in, la tradizione si esprime attraverso le meravigliose forme dei salumi e dei formaggi fatti ancora secondo natura, quindi assolutamente genuini, prodotti tipici dell'artigianato locale, realizzati interamente a mano, come i vasi in terracotta, o le ceramiche, ma anche gli, o ancora le pelli lavorate per creare borse, portafogli, agendine, capi d'abbigliamento, ma non da meno sono le padelle in rame, come si usavano una volta e i libri, da quelli più antichi a quelli usati.Anche per la XV edizione del, che si svolge nel fine settimana del, i 150 stand promettono di offrire ai visitatori tantissime possibilità per acquistare un regalo ad amici e parenti in occasione delle festività natalizie, ma anche per farsi un bel regalo all'insegna della tradizione senese. Ci saranno show cooking, laboratori per adulti e bambini, ma anche tante altre attività collaterali dedicate quest'anno all’olio extra vergine d’oliva.Mercato nel CampoPiazza del Campo, Siena.3-4 dicembre 2022.ingresso gratuito.dalle 8 alle 20.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.per raggiungere Siena in auto, dal nord si prende la A1 con uscita Firenze Certosa, si prosegue poi sulla superstrada Firenze-Siena. Da sud, invece, sempre dalla A1, si prende l'uscita per Valdichiana, poi il raccordo di Betolle-Siena SS326.In treno Siena si raggiunge con i mezzi ferrati delle Ferrovie dello Stato/ Trenitalia, da Firenze si deve cambiare a Empoli, da Roma a Chiusi.Se si arriva in aereo a Pisa, si prosegue in treno con cambio a Empoli. La stazione dista circa 2 km dal centro quindi si prende l'autobus che collega stazione e centro storico.In autobus da Firenze si può scegliere tra la linea rapida e quella ordinaria.tra i parcheggi più utili ricordiamo il parcheggio "Il Campo" di via Fontanella, quattro piani con 577 posti auto aperto 24 ore su 24 e con servizi WC. Utile anche il parcheggio della Stazione in Piazzale Rosselli con 502 posti auto e con collegamento per il centro storico.