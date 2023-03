La Mostra su Urbano VIII e i Barberini a Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica

Informazioni, date, orari e prezzi della mostra

Calendario delle aperture

ledi Roma presentano la mostra. L’esposizione, curata da Maurizia Cicconi, Flaminia Gennari Santori e Sebastian Schütze, nasce in occasione del 400° anniversario (6 agosto 1623) dell’elezione al soglio pontificio di Urbano VIII, al secolo Maffeo Vincenzo Barberini (1568-1644).fu il papa che più di ogni altro seppe incidere sul pensiero filosofico, scientifico e sulle arti del XVII secolo. Con questa mostra si celebra il suo profilo cultuale e politico illustrando le modalità attraverso le quali il pontefice scelse di privilegiare lo strumento dell’egemonia culturale in funzione dell’azione politica e di governo.Oggi i, smembrata nel corso dei secoli e conservata nei principali musei del mondo, tornano finalmente nella loro sede originaria:accoglieprovenienti dalla collezione del museo e da oltre 40 tra istituzioni museali e collezioni private italiane e internazionali come la Galleria degli Uffizi, la Pinacoteca di Brera , il Museo e Real Bosco di Capodimonte, i Musei Vaticani, la Galleria Borghese , i Musei Capitolini, e la Galleria Spada di Roma, o ancora il Museo del Prado di Madrid , il British Museum e la National Gallery di Londra, il Louvre di Parigi, il Metropolitan Museum of Art di New York , lo Staatliche Museen zu Berlin e molti altri.In mostra si possono ammirare opere del, Francesco Mochi, Nicolas Poussin e Andrea Sacchi, attraverso un percorso espositivo di sculture, dipinti, libri, stampe, oggetti e arazzi articolato in dodici sezioni (rispettivamente “Piacere e Strategia”, “Immaginare la dinastia”, “La Fabbrica dei santi”, “Hic Domus”, “Imprese di famiglia”, “Cultura antica”, “Scienza moderna”, “Tessere la trama”, “La retorica e la poesia”, “Le Api Munifiche”, “Intorno all'alveare” e “Il Teatro degli Stupori”).I visitatori procedono così dalloal piano terra fino ad arrivare alledel piano nobile, quali il Salone Pietro da Cortona, la Sala Marmi, la Sala del Trono, la Sala Paesaggi e alcune sale della collezione permanente, compiendo un viaggio nel tempo e nella storia alla scoperta del pensiero di Urbano VIII e del suo lungo pontificato.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle mostre da vedere in Italia nel 2023 L’immagine sovrana. Urbano VIII e i BarberiniGalleria Nazionale d'Arte Antica in Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane n°13, Roma.dal 18 marzo al 30 luglio 2023.aperta dal martedì alla domenica ore 10-19 (la biglietteria chiude alle 18). Chiusa il lunedì.biglietto intero 15 € Palazzo Barberini + Galleria Corsini.Biglietto ridotto: 2 € Palazzo Barberini + Galleria Corsini (cittadini UE tra i 18 e i 25 anni).Biglietto gratuito per minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori previa prenotazione, portatori di handicap con accompagnatore e molte altre categorie (vedi pagina dedicata sulla pagina di Palazzo Barberini).Servizio di prevendita biglietti individuali (fino a 10 persone): tel: 0639967500.La prenotazione è obbligatoria in occasione delle domeniche gratuite (prima domenica del mese).Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale in autobus linee 53 – 61 – 62 – 63 – 80 – 81 – 83 –160 – 492 – 590.Metropolitana linea A, fermata Barberini.