La sagra Du' Pici sotto le Stelle a Chianciano Terme

Torna. L’appuntamento, ormai giunto alla, è come sempre organizzato dall’Associazione Amatori Pici Chianciano, che da anni si occupa di valorizzare e tutelare questo piatto popolare amatissimo non solo in paese, ma in tutta la provincia diSarà la Piazzolina dei Soldati a ospitare la sagra in programma il. In un contesto così suggestivo come il centro storico di uno deisi possono assaggiare i veri pici fatti a mano, serviti con ragù di Chianina, con ragù di nana (anatra) oppure con l’aglione della Valdichiana. Per chi vuole, sono disponibili anche i piciProbabilmente non tutti sanno cosa sono i pici, almeno al di fuori della regione: parliamo di un tipo di pasta fresca allungata che ricorda grossi spaghetti, ma con una sezione più grande e irregolare.. La ricetta ha origine nella zona meridionale della provincia di Siena, tra la Val d’Orcia e la Val Chianina, dove un tempo, prima dell’importazione del pomodoro dalle Americhe, si serviva con briciole di pane raffermo soffritte in olio d’oliva.Oggi il sugo che accompagna i pici è il ragù di carne (principalmente manzo, cinghiale o selvaggina), servito anche nella variante "bianca" senza pomodoro. I pici si mangiano anche con carne bianca (anatra e oca), ma esiste anche una variante vegetariana con l’aglione.Du’ Pici sotto le StellePiazzolina dei Soldati, Chianciano Terme (Siena).dal 7 al 9 giugno 2024.dalle ore 19.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Chianciano Terme si raggiunge percorrendo la A1 fino all’uscita di Chiusi/Chianciano, per poi proseguire seguendo le indicazioni.Siena dista 88 km,72 km,95 km.