La Mostra 'Della materia spirituale dell'arte' a Roma, Museo MAXXI

La domanda è sempre alla base della ricerca e nel caso della mostra “”, presentata ale fruibile fino al giornoci si chiede quale sia il senso oggi della spiritualità, in una realtà in cui la tecnologia e la cultura digitale la fanno da padroni.Riunendo alcuni deicontemporaneo e non solo, la mostra romana racconta e indaga un tema di grande interesse e fascino, quello appunto della spiritualità, attraversando non solo l’arte contemporanea, ma osservando anche laCurato da, il progetto espositivo passa in rassegna il lavoro didi livello internazionale, da, per esempio, a, ma ancora, le cui opere, provenienti, tra le varie prestigiose realtà museali, daiÈ la composizione tra, trache qui viene indagata con le sue, come sottolinea il curatore Pietromarchi e direttore del Maxxi, che ha pensato e ideato un allestimento capace diTra le diverse e suggestive installazioni quella che chiude la mostra è l'opera di arte partecipativa di Yoko Ono. Completano lo splendido percorso una serie di talk, proiezioni e performance musicali di grande impatto e capaci di approfondimento.Della materia spirituale dell’arteMAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma 17 Ottobre 2019 al 08 Marzo 2020da martedì a domenica ore 11-19; sabato 11-22intero euro 12,00Scopri tutte le mostre e gli eventi nel Lazio