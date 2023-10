Il Festival del Fungo e del Tartufo a Milano

Informazioni, date e orari del Festival del Fungo e del Tartufo

Calendario delle aperture

Ottobre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Anche a, nella moderna cornice di, arriva l’oro nero, il pregiato tartufo protagonista del, in programma per un intero weekendSono tre giornate dedicate a funghi e tartufi con la presenza di tanti espositori in arrivo da tutta Italia. Si tratta di un nuovo format autunnale ache propone la Mostra di Micologia Lombarda, corsi e masterclass, bancarelle, food, bar, degustazioni di vino e molto altro.È un’occasione per chi abita in città per degustare ie di acquistare queste eccellenze con i loro profumi e sapori inconfondibili direttamente negli stand. Ilè organizzato dalla società Arte del Vino.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali: Festival del Fungo e del Tartufo: Piazza Città di Lombardia, Milano.: dal 20 al 22 ottobre 2023.ingresso gratuito.: venerdì 20 ottobre ore 16-24;sabato 21 ottobre ore 11-24;domenica 22 ottobre ore 11-21.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook degli organizzatori.: Piazza Città di Lombardia si trova a circa 1 km dalla Stazione Garibaldi (fermata metropolitana verde). L’altra fermata della metropolitana più vicina è Gioia (linea gialla).