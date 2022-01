Il Festival del Fumetto a Milano, Parco Esposizioni di Novegro

I padiglioni della fiera

Iltorna ad aprire i suoi spazi al. Dopo che era saltata l'edizione 2021 (prima a causa dell'emergenza sanitaria e poi perché la fiera era diventata hub vaccinale), il grande pubblico può tornare a immergersi nel mon do dei fumetti ilI visitatori possono vivere un evento imperdibile adatto a grandi e piccini, capace di rapire e trasportare il pubblico in una realtà parallela fatta di racconti, giochi, gadget e fantasia.Il XVII Festival del Fumettononostante la pandemia: per accedere, anche in zona gialla e arancione, è necessario essere muniti del Green Pass rafforzato per i maggiori di 12 anni e indossare la mascherina FFP2.Glisono, disseminati in uno spazio sapientemente suddiviso in aree espositive, ludiche e adibite a villaggi capaci delle più affascinati atmosfere, ma anche spazi dedicati a stage e lezioni di fumetto.a questa esposizione che attraversa il mondo dei comics e che propone prodotti intriganti come. Li troviamo così:Padiglione A – FoodPadiglione B – Area ludicapadiglione C – Stand espositivi - Scuola del Fumetto di MilanoPadiglione D – Cosplay World.Festival del FumettoParco Esposizioni di Novegro (Novegro-Tregarezzo, Milano).29-30 gennaio 2022.intero 12 euro;ridotto da 6 a 12 anni: 7 euro;da 0 a 6 anni biglietto gratuito.Abbonamento intero/due giornate 16 euro:abbonamento ridotto/due giornate 10 euro.dalle ore 10 alle 20.Maggiori informazioni, programma completo e biglietti sul sito ufficiale navette gratuite con partenza da Piazza Monte Titano (Lambrate FS), raggiungibile con treno - metro linea 2 - bus 53/75.Navette tutto il giorno da/per il festival, partenze ogni 20 minuti.