Soffio di Primavera a Milano, Villa Necchi Campiglio

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nell’esclusiva location ditorna nel fine settimana dell’appuntamento con, una manifestazione organizzata dale dedicata aLa villa, progettata nei primi anni '30 dall’architetto Piero Portaluppi, fu donata al Fondo per l'Ambiente Italiano da Gigina Necchi Campiglio e Nedda Necchi nel 2001 per farne un luogo aperto al pubblico da vivere e frequentare.In occasione di, ormai giunta alla, i banchi di circaaccuratamente selezionati propongono piante di ogni tipo: ci sono ellebori, bergenie, primule, viole e ciclamini, camelie, viburni, gelsomini e ciliegi da fiore, ma anche piante aromatiche, piante da orto freddo, piante rustiche da ingresso e da cortile, cactacee e ovviamente bulbose in fioritura tra fine inverno e inizio primavera. Girando per gli stand si trova un po’ di tutto: si spazia dagli attrezzi per l’orto e il giardino agliin legno e vetro su misura, giardini d’inverno, libri dedicati al verde e illustrazioni botaniche.Nel riccoci sono anchesu potatura e rinvasi e workshop dedicati alla cura e manutenzione di terrazzi e piccoli giardini in primavera, nei quali, svela al pubblico alcuni segreti del mestiere.Tra gli appuntamenti più attesi c'è l’incontro "Gli architetti giardinieri si raccontano a Villa Necchi", con il professore la vivaistain dialogo con il celebre architetto paesaggista, che raccontano peculiarità e caratteristiche di questo lavoro. Inoltre, l’agronoma e progettista di giardinipresenta, assieme al professor Giuseppe Barbera, il suo libro "Potatura degli arbusti".Infine, ancora una volta, non mancano le visite agli stand in compagnia diche fornisce ai visitatori preziosi consigli sulle piante più adatte da acquistare in base alle diverse esigenze.Soffio di PrimaveraVilla Necchi Campiglio, via Mozart n°14, Milano.9-10 marzo 2024.intero 7 euro.Ridotto 4 euro per iscritti al FAI, bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, convenzioni.Disabili e bambini 0-5 anni: gratis.Ingresso intero villa+manifestazione 16 euro.aperto dalle ore 10 alle 18.Per maggiori informazioni e il programma completo degli appuntamenti si può consultare il sito ufficiale della manifestazione e la pagina Facebook della villa. Tel. 02 76340121.Villa Necchi Campiglio si trova in zona centrale a Milano.Per chi si muove in metropolitana:MM1 Palestro: 5 minuti a piedi.MM1 San Babila: 10 minuti a piedi.MM3 Montenapoleone: 15 minuti a piedi.Per chi preferisce l'autobus: linea 54 -61 - 94: fermata San Damiano - Monforte.