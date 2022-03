Orticola Milano, Giardini Pubblici Indro Montanelli

Informazioni utili, date, orari e biglietti della mostra

Se state pensando già al vostro giardino e vi state domandando quale pianta vi si adatti meglio, allora un giro alo dovete proprio fare. Quest'anno, tra l'altro, si torna alla normalità e l'attesissima XXV edizione si svolge come di consueto il secondo fine settimana di maggio nella cornice deidi via Palestro, Piazza Cavour e via Manin aLa Mostra-Mercato Orticola è un evento nel quale i visitatori possono scoprire e ammirare piante, fiori, profumi e colori tipici di questo particolare periodo dell’anno, ma anche specie esotiche. Sono davvero tante le specie di piante che caratterizzano la flora del Belpaese, una varietà certamente dovuta a una ricchezza e disomogeneità di climi, ambienti e paesaggi. Per questo motivo occorre imparare a riconoscere ciò che meglio si adatta ai nostri spazi verdi scegliendo piante spontanee italiane o naturalizzate che si sviluppano più facilmente, favorendo la biodiversità vegetale e animale.a Milano e tantissimi giovani vivaisti vi porteranno alla scoperta di un patrimonio ricchissimo e di varietà davvero strane e insolite: negli anni si sono viste specie strordinarie come la(guaba), che produce un frutto con caratteristiche curative per l’artrite e i reumatismi, la mora di, lacosì chiamata perché i frutti ricordano dei pappagallini, oppure lache si mangia per curare moltissimi disturbi o la, comunemente detta tè Oswego o menta bergamotto, usata dalla tribù Oswego per la preparazione di un tè.Per il 2022 ne troveremo altre, sempre nuove e curiose, così come sono nuovi alcuni vivaisti che arrivano da tutta Italia.Il programma della manifestazione si sviluppacon il tema "" e prevede momenti d’incontro per i visitatori, collezionisti e appassionati, con corsi, dimostrazioni, presentazioni di libri e, ovviamente, non mancheranno le new entry e le cosiddette Top, provenienti da orizzonti lontani, mentre tra i tanti servizi offerti è previsto anche il deposito piante per lasciare i propri acquisti in attesa del ritiro e la consegna a domicilio di fiori e piante ingombranti.C'è spazio anche per i palinsesti delcon un calendario intenso di appuntamenti fuori dai cancelli della mostra botanica; il biglietto di ingresso a Orticola permette infatti di visitare non solo la mostra botanica più importante d’Italia, ma anche gli eventi di FuoriOrticola in oltre 60 luoghi della città.L’iniziativa torna dopo due anni di assenza per la quarta edizioneInfine segnaliamo che l’Associazione Orticola di Lombardia, nata per promuovere e diffondere la cultura del giardino e del paesaggio, ogni anno destina i proventi della mostra-mercato alla cura del verde cittadino e si occupa della sistemazione e manutenzione di alcuni giardini della città come i Giardini Perego in via dei Giardini, ai Giardini Indro Montanelli, il Giardino di Palazzo Reale e altri spazi verdi di Milano.Mostra OrticolaGiardini Pubblici Indro Montanelli di via Palestro, Piazza Cavour e Palazzo Dugnani in via Manin 2, Milano.dal 5 all'8 maggio 2022.giovedì dalle ore 14 alle 18:30;venerdì, sabato e domenica dalle ore 9:30 alle 19:30.Programma completo e maggiori informazioni sul sito ufficiale mostra mercato di fiori, piante e frutti insoliti.il biglietto d’ingresso costa 12 euro e può essere acquistato solo online sul sito dell'evento. I biglietti non si vendono all'ingresso.Fino al 21 aprile promozione ingresso 10 euro.Biglietto gratis per diversamente abili con accompagnatore (entrambi) e bambini fino a 16 anni compiuti accompagnati.: la mostra è comodamente raggiungibile a piedi dalla fermata Turati della metropolitana 3 (gialla), a tre fermate dalla Stazione Centrale, o dalla fermata Palestro della metropolitana 1 (rossa), a cinque fermate dalla Stazione Cadorna.I parcheggi migliori sono le righe blu di via Marina. È disponibile anche il parcheggio coperto di via Marina e quello di Corso Venezia.