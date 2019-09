Le 10 migliori terme libere d'Italia, gratuite o quasi

10 – Terme romane di San Casciano ai Bagni - Toscana

9 – Terme libere Is Bangius a Fordongianus – Sardegna

8 – Terme libere Caronte a Lamezia - Calabria

7 – Terme libere dell’isola di Vulcano – Sicilia

6 – Pozza di Leonardo da Vinci a Bormio – Lombardia

5 – Baia di Sorgeto a Ischia – Campania

4 – Le Terme libere (o quasi) di Viterbo – Lazio

3 – Terme libere di Petriolo – Toscana

2 – Terme libere Fosso Bianco, Bagni San Filippo – Toscana

1 – Cascate del Mulino a Saturnia – Toscana

Quali sono lein Italia? Di seguito presentiamo la nostrafra le molte che si possono trovare lungo tutta la Penisola, da nord a sud e che rappresentano l’rispetto alle decine di stabilimenti termali a pagamento che si trovano nelle varie regioni italiane.Anche se la maggior parte dei bagni termali ad accesso libero e gratuito si trova fra Toscana e Lazio, il panorama termale italiano offre una grande varietà di vasche e piscine naturali anche nel Nord Italia e nel Sud Italia, isole comprese (vi sono terme libere infatti anche in Sardegna e in Sicilia).Quasi tutti conoscono i bagni termali gratuiti di Saturnia, di Petriolo e di Bagno Vignoni (a proposito, non cercatele in questa lista poiché da qualche anno sfortunatamente le terme libere delsono definitivamente interdette alla balneazione), ma scoprirete in questa lista pozze e bagni termali gratuiti immersi nella natura che forse ancora non conoscete, ma che valgono sicuramente una o più visite, come il complesso dei bagni liberi di Viterbo o le fumarole termali di origine vulcanica di Vulcano ed Ischia.Vediamo quindi la nostra classifica di quali sono le terme libere, gratuite o quasi, migliori d'Italia.Si tratta di due piscinette, una rettangolare ed una triangolare, all’ombre di un grande albero di fico secolare, collocatedi San Casciano dei Bagni , nella Maremma toscana, ma giusto al confine con il Lazio. Oltre che le acque caldissime anche d’inverno, con temperature alla sorgente fra i 40 ed i 42 gradi, questi bagni offrono un fascino unico in Italia: le rudimentali piscine in pietra, con i loro sedili subacquei sono esattamente le. Duemila anni di storia vi guardano mentre vi bagnate senza spendere un euro presso le vasche termali sfruttate continuativamente da più tempo in Italia. Il territorio di San Casciano è noto anche per l’abbondanza delle sue acque termali in termini di portata e per il suggestivoche si gode presso le piscine termali gratuite incastonate in mezzo alla, quasi selvatica, ed a numerose altre polle che zampillano floride nei dintorni. Accesso non solo gratuito ma senza restrizioni a qualsiasi ora del giorno e della notte, tutto l’anno; grandedalle piscinette libere.Famose per essere immediatamente, ove già in epoca romana si sfruttavano ampiamente ledi temperatura, le terme libere di Fordongianus si trovano in località Is Bangius (‘il bagno’) e sono ricavate all’interno di polle (piccole vasche poco profonde) in cui i visitatori si alternano, uno alla volta, ad intervalli di mezz’ora. Si tratta di un tempo ampiamente sufficiente, dato che l’intenso calore delle acque ipertermali, sebbene mitigato dall’afflusso nelle, può diventare deleterio dopo intervalli più lunghi (si toccano infatti i 45 gradi in vasca). La turnazione è inoltre resa necessaria dalla modesta capienza delle piscinette.oltre che per rilassarsi, le terme di Fordongianus sonoma ad orari prestabiliti. Come succede altrove, i bagni termali sono gratuiti, ma si corrispondono 5 euro ad ingresso (3 euro il ridotto) comeche provvede alla pulizia ed alla manutenzione delle polle.In contrada Caronte, subito accanto allo stabilimento a pagamento, si può usufruire delle medesime acque termali in maniera del tutto gratuita: l’accesso alla pozza termale è infatti libero ad ogni ora del giorno e l’unica eventuale spesa da sostenere è, del tutto facoltativa, da lasciare ai volontari che si occupano di tenere pulito ed in ordine le vasche, oltre a fornire da sedere ed un. DI modesta capienza e molto frequentate durante il giorno, le terme libere di Lamezia offrono il, quando la molto minore affluenza permette di gustarsi il relax delle acque calde. L’acqua a ben 39 gradi sgorga direttamente dallapresso l’adiacente montagna e si può alternare piacevolmente con una doccia rinvigorente sotto ladel torrente che passa accanto le vasche termali (quando non è in secca).Grazie al maestoso cono ed ai fenomeni vulcanici ad esseo collegati, l’isola di Vulcano rappresenta un gioiello incastonato nelle Isole Eolie già dal punto di vista naturalistico e geologico. All’esperienza maestosa prodotta dalla natura dell’isola si aggiungono qui le manifestazioni termali collegate al processo vulcanico, ossia fumarole, vapori, acque e fanghi bollenti che rendono Vulcano la. Qui si può infatti beneficiare deigenerati dall’emissione di gas bollenti direttamente in mare, digrazie ai vapori delle numerose fumarole che fuoriescono dalla terra, die infine dicaldissimo immergendosi nelle quali la pelle risulta completamente rinnovata. Fra i vari trattamenti reperibili alle terme libere di Vulcano , i bagni caldi in mare e le inalazioni coi vapori termali sono accessibili un po' in tutta l’isola, senza restrizioni di accesso ed in modo completamente gratuito. Le pozze di argilla termale in cui fare le fangature e le vasche di acque termale sono invece recintate e gestite da una cooperativa che richiede un, irrisorio per un’offerta che comprende talassoterapia, sabbiature, inalazioni, balneoterapia e fanghi in un contesto naturale quasi mistico. Le vasche recintate sonomentre chiudono in inverno.Conosciute anche col nome di ‘’ o ‘’, le terme libere di Bormio rappresentano un’ottima alternativa low-cost ai prestigiosi ma cari stabilimenti termali dei Bagni Nuovi e dei Bagni Vecchi. Si raggiungono con una(ma non semplice per anziani e disabili) di 300/400 metri che parte dal parcheggio nei pressi dei Bagni Vecchi, da fare necessariamente a piedi, in mezzo al bosco ea picco di 5/6 metri sul torrente Braulio. L’acqua caldissima offre un piacevole contrappunto alle acque fredde del torrente (siamo a 1200 metri di quota) ed ilscavata dal corso d’acqua vale la piccola fatica di un breve tragitto a piedi. Per contro, la piccola vasca contiene, quindi è buona norma turnare con i nuovi avventori. Il periodo migliore per visitare la Pozza di Leonardo è quello invernale, in cui le pioggie non diluiscono l’intenso calore delle acque termali e la neve circostante ammanta questo luogo di un fascino sovrannaturale. La Pozza di Leonardo, che i locali chiamano anche ‘Pozza degli Alpini’ deve il nome al genio di Vinci che le visitò su ordine del Duca di Milano, lasciandone una descrizione nel Codice Atlantico.Oltre ai lussuosi parchi termali, Ischia è anche una delle migliori mete per le terme libere. Le più famose dell’isola sono quella della Baia del Sorgeto, nella frazione di Panza a Forio d’Ischia, raggiungibili(costo: tre euro) che a piedi dal soprastante parcheggio (occhio però alla risalita: sono quasi 200 scalini). Il Sorgeto è famosa soprattutto per l’intenso calore vulcanico delle sue acque che sgorgano a 90 gradi di temperatura direttamente nel mare, creando una miscela di acqua termale e marina,, che rende inoltre molto piacevole il bagno anche in inverno. La sabbia stessa della spiaggetta è talmente calda che molti dei visitatori la usano per cuocerci sotto uova, patate ed altre cose da mangiare per il pranzo. I bagni caldi del Sorgeto sono accessibili tutto l’anno e a qualsiasi ora senza spendere un centesimo. Si possono inolte sfregare le rocce tufacee con una pietra per ottenere una polvere che, miscelata con l’acqua termale, si trasforma in una crema naturale e a costo zero per lo scrub di corpo e viso.L’accesibilità alla spiaggia: consigliato accertarsi prima di partire che l’accesso non sia temporaneamente sospeso in ragione di forti mareggiate che erodono il piccolo arenile.Viterbo è la. Nel raggio di pochi kilometri si può infatti usufruire gratuitamente (o quasi) dei bagni liberi delle Piscine Carletti, del Bullicame, del Bagnaccio e delle Masse di San Sisto.I bagni termali delle, dette anche ‘le Pozze’ e del, le due terme libere più vicine al centro di Viterbo , distano fra loro qualche centinaio di metri: le prime, sono famose per le numerose piscinette degradanti, in mezzo ad un gran pratone che funge anche da parcheggio, in cui l’iniziale calore dell’acqua a 58 gradi diminuisce gradatamente, le seconde, soprattutto per l’idilliaco contesto naturale in cui un piccolo stagno adorna la zona recintata in cui sgorgano le acque bollenti che, per gli intensi vapori, sono ricordate da Dante Alighieri come figura delle incandescenti acque infernali. Lee il, che spesso vi pernottano, si trovano immediatamente alle porte di Viterbo e le notevoli vestigia di epoca romana mostrano come già duemila anni fa gli antichi ne apprezzassero le acque ipertermali.L’accesso ai bagni termali delle Piscine Carletti e del Bullicame è, così come alla piscina libera del Bagnaccio. Le piscine recintate del Bagnaccio e le Masse di San Sisto, per contro, sono gestite da cooperative che richiedono il pagamento di, a fronte delle attività di manutenzione e pulizia necessarie per tenere in buono stato le vasche. Quanto agli orari di accesso ai bagni, le ‘Pozze’ e la piscinetta pubblica del Bagnaccio sono accessibili ad ogni ora del giorno e della notte, il Bullicame chiude in ogni stagione al tramonto, mentre i bagni gestiti dalle cooperative del Bagnaccio e delle Masse di san Sisto sono aperti dalla mattina presto fino a mezzanotte.I bagni di Petriolo , amati da Papa Pio II (Enea Silvio Piccolomini), sono famosi per la polla di acqua che sgorgando a 43 gradi di temperatura, alimenta numeroseprima di gettarsi nelle acque del torrente Farma, dalle cui acque fredde un piccolo specchio di acque termali è separato tramite una recinzione in ciottoli di fiume: l’ideale per alternare un bagno caldissimo nelle pozza termali con un’. Isolate in mezzo alla campagna della Valle della Merse, molti turisti visitano le terme libere di Petriolo , quindi sono piuttosto affollate anche la notte, ma in compenso offrono la possibilità di gustarsi i rinomati bagni fra Siena e Grosseto. Sono infatti aperte ad ogni ora, tutto l’anno, senza restrizioni di sorta.A pochi kilometri di distanza dai celeberrimi stabilimenti termali di Bagno Vignoni , nella parte di Val d’Orcia che prende il nome di Crete Senesi, sta questo gioiello al contempo termale e naturalistico: la cascatella termale, che alimenta le vasche calcaree con le sue, si getta infatti nel Fosso Bianco dall’alto della ‘Balena Bianca’,formatosi nel corso dei secoli, che scintilla al sole come una. Il biancore tipico delle formazioni rocciose e delle piscinette alle terme libere di Bagni San Filippo è dovuto all’contenuto nelle acque termali., le Cascate del Mulino a Saturnia sono diventate famose in Italia e nel mondo per i suggestivi terrazzamenti dibianco create naturalmente dal flusso delle caldissime acque termali che si riversano nel. Splendidamente isolate nel cuore della Maremma toscana (provincia di Grosseto), in aperta campagna, sono(soprattutto estate e week-end), quindi è consigliato visitarle soprattutto in tarda serata e nei mesi più freddi dell’anno, dato che sono accessibili liberamente ad ogni ora del giorno e della notte e che le sue acque sono sufficientemente calde da risultare(temperatura costante di 37 gradi).Trattandosi di aree termali libere, è sempre bene,, tramite le relative Pro-Loco o enti del turismo locali se sono ancora accessibili. Non di rado avviene infatti di non poter fare il bagno o peggio ancora non poter nemmesno accedere a bagni termali per raggiungere i quali si è fatto un lungo viaggio. Questo accade ad esempio, al momento in cui viene redatta la presente guida, per le terme libere del, in cui è vietata la balneazione, così come per la Grotta delle Ninfe a Cerchiara , che non è visitabile nonostante sia comunque aperta la vasca che ne riceve le acque calde. Non più accessibili anche le celebri polle termali libere delle, nel comune di Sant'Angelo sull'isola di Ischia.