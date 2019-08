Fattorie didattiche a Roma, dove andare con i bambini

La Cerquetta, Fonte Nova

Fattoria di Pacifico, Formello

Fattoria Poggio Nebbia, Tarquinia

Agriturismo L’Oca Bianca, Cave

Agriturismo La Cerra, Tivoli

Casale del Castellaccio, Fiumicino

Agriturismo e Azienda Agricola Iachelli, Velletri

Agriturismo La Sonnina, Genazzano

Se si pensa a Roma vengono in mente attrazioni culturali, siti archeologici di pregio, bar e locali alla moda, vie dello shopping. Tutto fuorché, insomma, fattorie didattiche. E invece, la capitale sa stupire, una volta di più, per la suaCi sono diversi indirizzi nella Città Eterna, o nelle sue immediate vicinanze, nei quali trascorrere giornate all’insegna delle, delle gite fuori porta nel Lazio alla scoperta di animali, prodotti della terra e curiosità legate al mondo contadino.Scopriamo qui insieme quali sono leAgriturismo, centro benessere e fattoria didattica, La Cerquetta si trova ad appena 8 km da Roma. Adagiata su una dolce collina, qui si riscoprono i sapori naturali della cucina tradizionale romana, senza dimenticare le attività didattiche, tra natura e animali. Scopo degli appuntamenti è quello di insegnare ai bambini a rispettare l’ambiente, vivere la ruralità, imparare le tecniche di coltivazione e lavorazione dei prodotti. Sporcandosi anche le mani. Tra i laboratori più apprezzati si ricordano quelli “”, “” e il: è un’oasi incastonata tra campi di grano, ulivi e frutteti, a due passi da Roma.: 10 camere calde e accoglienti, silenziose e dotate di tutti i confort, arredate in arte povera, nel pieno rispetto dell’ambiente. Costo della camera doppia, con colazione e notte, a partire da: La Cerquetta è aperta tutto l’anno, ma le attività didattiche devono essere preventivamente prenotate (per gruppi da 20 bambini).: Via di Quarto Conca, 208 - 00013 Fonte Nuova (RM). Tel. 06 9058573, mail: info@agriturismolacerquetta.it Ottima per le famiglie, questa fattoria è la scelta ideale se si vuole far partecipare i propri bimbi ad attività e laboratori didattici con gli animali. Non solo spiegazioni e nozioni, ma interazione diretta: i bimbi, ma anche osservare le galline, scoprire dove depositano le uova (e magari prenderne in mano una appena deposta), ascoltare il verso dei maiali, fare un giro sui pony. Durante le sessioni, poi, si imparerà anche come vengono tramandati gli antichi sapori e come tutte le attività vengono svolte nel rispetto della natura.: la cucina proposta dall’agriturismo è a KM0.: la struttura propone 9 camere semplici, ma arredate con gusto. E la colazione al mattino è super. Prezzi su richiesta.: la Fattoria di Pacifico è aperta tutto l’anno.: Via di Perazzeta, 2888 - 00060 Formello (RM). Tel. 06 9084393.Ricavata all’interno di vecchie stalle, depositi di grano e magazzini ad uso agricolo, questa fattoria didattica si trova nei pressi del Fiume Mignone e organizza tanti appuntanti interessanti per i bambini che desiderano comprendere meglio animali e natura. Le esperienze, semplici e naturali, sono davvero coinvolgenti, oltre che molto istruttive., insegna i piccoli a mungere le pecore, a lavorare il latte e ad ottenere formaggi e ricotta. Prendendo parte attiva a tutte le fasi della lavorazione, i bimbi potranno poi portare a casa la formetta di formaggio prodotta in autonomia. Al termine della lavorazione, si andranno a conoscere di persona tutti gli animali della fattoria.: i prodotti dell’orto sono tutti rigorosamente bio, coltivati nel pieno rispetto dell’ambiente.: 8 appartamenti ricavati all’interno delle antiche strutture padronali, e non solo, dotati di porticati esterni, soffitti in legno, pavimenti in cotto e arredati con arte povera. Prezzi ad appartamento, a notte, con colazione, da: la Fattoria Poggio Nebbia è aperta tutto l’anno.: Località Pantano - 01016 Tarquinia (VT). Tel. 0766 841137, mail: non disponibile, per contatti compilare il form online.Azienda agricola specializzata nella produzione di latte ovino (qui vengono, infatti, allevate pecore siciliane e sarde), l’Agriturismo L’Oca Bianca coltiva anche orzo, mais, fieno e segue l’antica tradizione della transumanza per le sue greggi. Oltre alle pecore, vi si trovano anche mucche, allevate allo stato brado o semi-brado, e asini, muli e cavalli, maiali, conigli, polli, galline e le api, dalle quali si ottiene un ottimo miele. E’ in questo contesto super-naturale che si inserisce anche la. L’attività di punta, tra le molte proposte, è l’educazione ambientale: un percorso che insegna ai piccoli a riciclare i materiale che non si possono più usare e produrre carta riciclata. Inoltre, l’attività fa compiere un percorso nel passato, a partire dalla preistoria, con nozioni sulla caccia, la lavorazione delle pelli e dell’argilla, arrivando fino alla produzione del sapone, così come lo facevano i nonni. Al termine, i bimbi potranno portare a casa la propria saponetta profumata, ottenuta con profumi e colori rigorosamente naturali.: è il paradiso per i bambini che amano stare a contatto con gli animali.: 7 appartamenti ideali per ospitare famiglie o gruppi di amici, arredati in un particolarissimo stile country. Prezzo a settimana, a persona, dain pensione completa.: l’Agriturismo L’Oca Bianca è aperto tutto l’anno.: Via Madonna del Campo, 4 - 00033 Cave (RM). Tel. 06 9508035, mail: info@locabianca.it Inserito nel panorama meraviglioso dei Monti Tiburtini, alle porta della Città Eterna, l’Agriturismo La Cerra coltiva ulivi, produce prodotti a KM0, alleva maiali di cinta senese e, ovviamente, organizza anche laboratori didattici per bambini. Punto di forza di questo agriturismo è, pensata per i bambini anche con problemi comportamentali. Immersione nel mondo contadino, spiegazioni sulla diversità di linguaggio e comportamento con i quali approcciare gli animali, immersione nella natura, della quale si impara ad avere rispetto. Il programma di una giornata prevede la visita della fattoria, il laboratorio a scelta tra panificazione, orto, olio e centro equestre e pranzo al sacco. Il costo a persona è di: i programmi didattici possono essere spalmati anche su più giorni, arricchendo così l’esperienza dei piccolini.: camere classiche o appartamenti immersi nella natura, per un soggiorno all’insegna del relax. Prezzi su richiesta.: l’Agriturismo La Cerra è aperto tutto l’anno.: Strada di San Gregorio da Sassola, Km 6.800 - 00019 Tivoli (RM). Tel. 0774 411671, mail: info@agriturismolacerra.com Agriturismo, fattoria didattica, azienda zootecnica bio. Idealmente posizionato alle porte di Roma, questo agriturismo si trova inserito in un’area storico-naturalistica di pregio, nella tipica campagna romana. Nei pascoli ampi e verdeggianti, vi vengono allevati bovini e ovini e i prodotti dell’agricoltura sono tutti biologici. La fattoria didattica si pone lo scopo primario di educare i bambini alla conoscenza dell’ambiente e dell’alimentazione sana, tra percorsi naturalistici e laboratori creativi e interattivi. Tra, con le sue proprietà salutari, tramite l’osservazione della mungitura e la possibilità di provare di persona, e il, che insegna a produrre dolcezze a base di prodotti dell’azienda. Le attività per un’intera giornata, comprensive di pranzo al sacco, costanoa bambino.: si trova in prossimità di un’interessantissima area archeologica.: il Casale del Castellaccio è aperto tutto l’anno.: Via di Castel Campanile, 581 - 00050 Fiumicino (RM). Tel. 06 61697654, mail: casaledelcastellaccio@gmail.com Inserito nello splendido scenario dei castelli romani, qui vengono coltivati ortaggi, frutta, frutti di bosco, ulivi e uve. Tutti biologici. Le attività didattiche, pensate per i piccoli che approcciano il mondo animale e vegetale con stupore e curiosità, usa principalmente il gioco creativo e l’esperienza diretta, anche attraverso la visita di un meraviglioso, piccolo museo contadino. Durante il percorso, i bambini sono guidati all’interno dei vari settori agricoli aziendali, con un occhio di riguardo ai, tra gli altri. Il costo dell’attività, a bambino, è die comprende anche il pranzo al sacco.: il bio parco dell’agriturismo è assolutamente imperdibile.: appartamenti e camere, immersi nella natura, a due passi da Roma . Prezzo della camera doppia, a notte, con colazione, a partire da: l’Agriturismo e Azienda Agricola Iachelli è aperto tutto l’anno.: Via delle Noci, 15 - 00049 Velletri (RM). Tel. 06 9634354, mail: segreteria@agriturismoiacchelliarmando.it Società agricola e fattoria didattica, La Sonnina è una realtà multifunzionale che si occupa di agricoltura, progetti dedicati a persone con diverse abilità, immigrati, rifugiati politici e bambini desiderosi di scoprire curiosità e bellezze del mondo agricolo e animale. Focus della didattica sono le. I laboratori organizzati puntano sulla creatività e sul lavoro in prima persona, tramite elaborazione di lavoretti, ma anche con il contatto diretto con gli animali.: è socialmente molto attivo.: l’Agriturismo La Sonnina è aperto tutti i giorni, ma si consiglia di prenotare preventivamente.: Via Colle Mufiano, 19 - 00030 Genazzano (RM). Tel. 06 9540190. www.agriturismolasonnina.business.site