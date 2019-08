La Mostra su Carlo Scarpa a Verona, Museo di Castelvecchio

La mostra in breve

Informazioni utili, date, orari e prezzi biglietti della mostra

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Marzo 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

in programma la suggestiva esposizione dedicata ae alla splendida produzione direalizzata dal celebre architetto. Sarà il Museo di Castelvecchio ad ospitare la selezione che propone alcune tra le più importanti e significative opere di Scarpa, nel periodo tra ilcon un affascinante allestimento della” è curata da uno dei più importanti esperti di arte vetraria, in collaborazione condella Direzione dei Civici Musei del Comune di Verona e si concentra proprio sulle creazioni di Carlo Scarpa e la produzione dellacon la quale lavorò e che proprio grazie al lavoro di Scarpa virò verso la modernità, conquistando il pubblico internazionale.Unlega la mostra che aprirà a novembreche aveva come cuore sempre la produzione di Carlo Scarpa e la Vetreria Cappelin; mostra alla quale indubbiamente quella attuale si ispira e della quale si vogliono approfondire e sviluppare alcuni preziosi aspetti.le opere esposte accanto a circarealizzati da Scarpa per la vetreria Cappellin, per un racconto che passa attraverso ladelledell’opera finita.E’ questa un’occasione preziosa ed esclusiva per avvicinarsi ai, è solo durante l’esposizione di Verona, infatti, che verràe per la prima volta condiviso con il grande pubblico.Carlo Scarpa. Vetri e Disegni. 1925-1931Museo di Castelvecchio, Verona23 novembre 2019 – 29 marzo 2020da martedì a domenica 8.30 – 19.30; lunedì 13.30 – 19.30non disponibili: da martedì a domenica 8.30–19.30 / lunedì 13.30–19.30Scopri tutte le altre mostre d'arte in veneto