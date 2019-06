La Mostra su Giorgio de Chirico alla GAM di Torino

La mostra in breve

Informazioni utili, date, orari e prezzi biglietti della mostra

Calendario delle aperture

” è la mostra, curata dache ha aperto i battenti alla GAM di Torino per raccontare ile lo scambio tra lae ladegliche lo identificarono comee alla cui opera si rifecero a partireIlè invitato a lasciarsie affascinare fino alla fine dell’estate, precisamente fino al 25 agosto, dall’esposizione di circaprovenienti dallee daioltre cheedche si sono resi disponibili a collaborare con la ricca e splendida iniziativa.Sostenuto e organizzato da, ilvuole indagare e raccontare al grande pubblico ladelladi Giorgioe ledel suo lavoro sullecertamente ma non solo, arrivando a nutrire e contaminaree persino il lontano mondo deiE’ dunque il rapporto profondo e intenso che intercorre tra le operedele le nuoveitaliane e internazionali che viene qui osservato e sottolineato, attraverso un percorso prezioso e di grande significato nel quale immergersi e addentrarsi.Dallaad autori qualie ancora, ma anche, ecco une irrefrenabile, capace di svelare ed evidenziare una comunicazione e un legame preziosi, per un'iniziativa esclusiva e di grande valore.Giorgio de Chirico. Ritorno al Futuro, Neometafisica e Arte ContemporaneaGAM, Torino dal 19 aprile al 25 agosto 2019da martedì a domenica 10.00 - 18.00intero euro 12,00 + prevendita -Scopri le altre mostre d'arte in Piemonte