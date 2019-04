Bandiere Verdi 2019, le spiagge scelte dai pediatri per i bambini

Quali sono le Bandiere Verdi 2019?

Abruzzo: Alba Adriatica (Teramo) Giulianova (Teramo), Montesilvano (Pescara), Ortona (Chieti) Pescara, Pineto-Torre Cerrano (Teramo), Roseto degli Abruzzi (Teramo), Silvi Marina (Teramo), Tortoreto (Teramo), Vasto Marina (Chieti).



Basilicata: Maratea (Potenza) e Marina di Pisticci (Matera).



Calabria: Bianco (Reggio Calabria), Bova Marina (Reggio Calabria), Bovalino (Reggio Calabria), Capo Vaticano (Vibo Valentia), Cariati (Cosenza), Cirò Marina-Punta Alice (Crotone), Isola di Capo Rizzuto (Crotone), Locri (Reggio Calabria), Melissa-Torre Melissa (Crotone), Mirto Crosia-Pietrapaola (Cosenza), Nicotera (Vibo), Palmi (Reggio Calabria), Praia a Mare (Cosenza), Roccella Jonica (Reggio), Santa Caterina dello Jonio Marina (Catanzaro), Siderno (Reggio Calabria), Soverato (Catanzaro), Squillace (Catanzaro).



Campania: Agropoli-Lungomare San Marco, Trentova (Salerno), Ascea (Salerno), Centola-Palinuro (Salerno), Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli), Marina di Camerota (Salerno), Pisciotta (Salerno), Pollica-Acciaroli, Pioppi (Salerno), Positano-Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno), Santa Maria di Castellabate (Salerno), Sapri (Salerno).



Emilia-Romagna: Bellaria-Igea Marina (Rimini), Cattolica (Rimini), Cervia-Milano Marittima-Pinarella (Ravenna), Cesenatico (Forlì Cesena), Gatteo-Gatteo Mare (Forlì-Cesena), Misano Adriatico (Rimini), Rimini, Riccione (Rimini), Ravenna-Lidi Ravennati, San Mauro Pascoli-San Mauro Mare (Forlì-Cesena).



Friuli-Venezia Giulia: Grado (Gorizia), Lignano Sabbiadoro (Udine).



Lazio: Anzio (Roma), Formia (Latina), Gaeta (Latina), Lido di Latina (Latina), Montalto di Castro (Viterbo), Sabaudia (Latina), San Felice Circeo (Latina), Sperlonga (Latina), Terracina (Latina) Ventotene-Cala Nave (Latina).



Liguria: Finale Ligure (Savona), Lavagna (Genova), Lerici (La Spezia), Noli (Savona).



Marche: Civitanova Marche (Macerata), Fano-Nord-Sassonia-Torrette/Marotta (Pesaro-Urbino), Gabicce Mare (Pesaro-Urbino), Grottammare (Ascoli Piceno), Pesaro (Pesaro-Urbino), Porto Recanati (Macerata), Porto San Giorgio (Fermo), Numana Alta-Bassa Marcelli Nord (Ancona), San Benedetto del Tronto (Ascoli), Senigallia (Ancona) Sirolo (Ancona).



Molise: Termoli (Campobasso).



Puglia: Fasano (Brindisi), Gallipoli (Lecce), Ginosa - Marina di Ginosa (Taranto), Margherita di Savoia (Foggia), Marina di Pescoluse (Lecce), Marina di Lizzano (Taranto) Melendugno (Lecce), Ostuni (Brindisi), Otranto (Lecce), Polignano a Mare - Cala Fetente - Cala Ripagnola - Cala San Giovanni (Bari), Porto Cesareo (Lecce), Rodi Garganico (Foggia), Vieste (Foggia).



Sardegna: Alghero (Sassari), Bari Sardo (Ogliastra), Cala Domestica (Carbonia-Iglesias), Capo Coda Cavallo (Olbia), Carloforte-Isola di San Pietro: La Caletta - Punta Nera - Girin - Guidi (Carbonia-Iglesias), Castelsardo-Ampurias (Sassari), Is Aruttas-Mari Ermi (Oristano), La Maddalena-Punta Tegge-Spalmatore (Olbia Tempio), Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro), Oristano - Torre Grande (Oristano), Poetto (Cagliari), Quartu Sant'Elena (Cagliari), San Teodoro (Nuoro), Santa Giusta (Oristano), Santa Teresa di Gallura (Olbia Tempio), Tortolì - Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra).



Sicilia: Balestrate (Palermo), Campobello di Mazara - Tre Fontane - Torretta Granitola (Trapani), Casuzze-Punta secca-Caucana (Ragusa), Cefalù (Palermo), Giardini Naxos (Messina), Ispica-Santa Maria del Focallo (Ragusa), Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina), Marina di Ragusa, Marsala - Signorino (Trapani), Mondello (Palermo), Plaja (Catania), Porto Palo di Menfi (Agrigento), Pozzallo - Pietre Nere, Raganzino (Ragusa), San Vito Lo Capo (Trapani), Scoglitti (Ragusa), Vendicari (Siracusa).



Toscana: Bibbona (Livorno), Camaiore - Lido Arlecchino - Matteotti (Lucca), Castiglione della Pescaia (Grosseto), Follonica (Grosseto), Forte dei Marmi (Lucca), Marina di Grosseto (Grosseto), Pietrasanta - Tonfano, Foccette (Lucca), Monte Argentario - Cala Piccola - Porto Ercole (Le Viste), Porto Santo Stefano (Cantoniera - Moletto - Caletta) - Santa Liberata (Bagni Domiziano - Soda - Pozzarello) (Grosseto), San Vincenzo (Livorno), Viareggio (Lucca), Pisa - Marina di Pisa, Calambrone, Tirrenia (Pisa).



Veneto: Caorle (Venezia), Lido di Venezia, Cavallino-Treporti (Venezia), Jesolo - Jesolo Pineta (Venezia), Chioggia-Sottomarina (Venezia), San Michele al Tagliamento-Bibione (Venezia).



Spagna: Malaga e Marbella (Andalusia)

Andare innella stagione più calda dell’anno, l', implica per molteal seguito una scelta da compiere con razionalità e lungimiranza, per far sì che aldegli adulti si coniughi ile, soprattutto, ladei più piccoli. Sole, mare e… Sì, ma quali risultano le più adatte ad accogliere un bambino di qualsivoglia età, ma pur sempre un bambino?Come ogni anno un gruppo diè impegnato a orientare mamma e papà verso luoghi idonei senza comunque sacrificare la bellezza della meta, assegnando laalle località i cui litorali rispettanoben precisi. Quali sono? Non resta che fare un breve ripasso di quei punti che dal 2008 (la prima volta che si è operata la “Green Selection” coinvolgendo complessivamente 2.550 pediatri) hanno determinato gli elenchi annuali.Si tiene conto innanzitutto della, che dev’essere pulita e limpida; si passa poi alla valutazione geomarina che si correla alla conformazione del, adatto solo se basso in prossimità della; lodeve necessariamente possedere le adeguate attrezzature, scialuppe di salvataggio e bagnini qualificati che vigilino sui natanti; basilari anche la, i suoie la, essenziale per garantire unodi manovra al bambino; le neomamme devono potersi appartare per; conditio sine qua non, la presenza nelle vicinanze di un, chiosco, gelateria o ristorante.Ebbene, il riconoscimento per questo 2019 viene attribuito a un totale disia italiani che spagnoli e, rispetto allo scorso 2018, troviamovalutate, approvate e aggiunte al novero reso pubblico a Montesilvano in Abruzzo dal pediatra ideatore del premio,, docente ordinario alla Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di Malta.La cinquina comprende(Teramo), Ortona (Chieti),(Latina),(Barletta-Andria-Trani) e l’ibericaA precedere l’elenco completo, unacon più Bandiere Verdi 2019 fa il punto della situazione:, 18 bandiere verdi, ex aequo 16 bandiere verdi, 13 bandiere verdi, ex aequo 11 bandiere verdi, 10 bandiere verdiQuesto l’elenco diviso per regioni, in ordine alfabeticoLadei prestigiosi vessilli ai sindaci dei 142 comuni premiati avrà luogo il, provincia di Cosenza Scopri anche la nostra selezione di spiagge per bambini in Italia