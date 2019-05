Le spiagge Bandiere Blu 2019: la classifica delle migliori d'Italia

Le Bandiere Blu 2019

Anche quest’anno la ONG daneseha stilato la lista delle migliori spiagge italiane , premiate con il riconoscimento della Bandiera Blu 2019.Si tratta di un attestato internazionale, che fin dal 1987 certifica il rispetto di determinati criteri riguardanti la gestione eco-sostenibile del territorio da parte delle località balneari di 49 paesi.La prima buona notizia è che sonoitaliane a cui è stata assegnata la, dislocate sudel territorio nazionale. Di esseÈ davvero un buon risultato, considerando che circa il 10% di tutte le spiagge premiate nel mondo si trova nel nostro paese.I vessilli non sono assegnati solo alle spiagge, ma anche i cosiddetti, che per ottenere il riconoscimento devono essere dotati di moli e pontili per i diportisti, con tutti i servizi e i requisiti richiesti dagli standard delle Bandiere Blu. In questo caso, gli approdi premiati nel 2019 in Italia sono 72.La selezione delle località prevede un protocollo ben preciso, al quale partecipa sia unache una italiana, passando attraverso la collaborazione di importanti enti e istituzioni come il, ma anche il Laboratorio di Oceanologia ed Ecologia Marina dell’Università della Tuscia, le capitanerie di porto e l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).Va da sé che trattandosi di gestione e salvaguardia ambientale, lasia una discriminante essenziale per potere ambire alla Bandiera Blu. Le analisi premiano infatti le acque di balneazione considerate eccellenti sulla base dei risultati forniti dalle(Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente).Non solo: nel processo decisionale ha un ruolo importante anche l’efficienza della depurazione delle acque reflue, la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti considerati pericolosi.Da un punto di vista più generale (tra cui l'estetica e le comodità), si valuta la presenza delle aree pedonali, delle piste ciclabili e del verde urbano, ma anche il lavoro didattico e informativo svolto dai comuni per la diffusione dei dati sulle acque e delle informazioni sulle Bandiere Blu, sia nelle scuole che ai cittadini e ai turisti.Sulle spiagge hanno inoltre un ruolo fondamentale i– tra cui inevitabilmente il personale addetto al salvataggio – e l’accessibilità per tutti.Ovviamente sono anche molti altri i requisiti richiesti, ma già così ci si può rendere conto di come le Bandiere Blu siano una cosa seria, volte a sottolineare la qualità del territorio e dei servizi turistici., la trasparenza dell'acqua o il servizio offerto da una spiaggia: si tratta di un percorso molto più articolato che i comuni devono intraprendere per potersi fregiare dell'ambito riconoscimento.Parlando di numeri, anche per quest'anno lamantiene il primato assoluto, anzi incrementandolo di 3 unità, con 30 località premiate.Sul podio anche lacon 19 località, seguita dallache mantiene le 18 bandiere.Lerecuperano la Bandiera Blu di Gabicce Mare ma ne perdono due, posizionandosi a 15 comuni, per un quarto posto generale nella classifica, davanti alla Sardegna che sale a 14 con Sant'Antioco, e alla, che scende di due unità, toccando quota 13.In ultima posizione (ma ovviamente in questo caso contano anche le dimensioni della regione), troviamo il, con 2 bandiere assegnate.Le Bandiere Blu non sono assegnate solo alle località di mare, ma anche a quelle che si affacciano sui: in questo caso il virtuosopuò vantare 10 bandiere.Di seguito proponiamo la lista delle Bandiere Blu 2019, suddivise in ordine alfabetico per regione.Provincia di Teramo: Tortoreto - Spiaggia del Sole; Giulianova - Lungomare Spalato, Lungomare Zara; Roseto degli Abruzzi - Lungomare Sud/Lungomare Nord/Lungomare Centrale; Pineto - Lungomare dei Pini/Pineta Catucci, S.Maria a Valle Nord, S.Maria a Valle Sud, Torre Cerrano, Corfù, Villa Fumosa; Silvi - Lungomare Centrale.Provincia di Chieti: Fossacesia - Fossacesia Marina; Vasto - Punta Penna, Vignola; San Salvo - San Salvo Marina.Provincia de L'Aquila: Lago Scanno; Villalago.Provincia di Potenza: Maratea - Acquafredda, Castrocucco, Macarro.Provincia di Matera: Bernalda, Pisticci - Lido San Basilio, Lido 48; Policoro (Nord e Sud), Nova Siri - Lido.Provincia di Cosenza: Praia a mare - Camping Internazionale/Punta Fiuzzi; Roseto Capo Spulico – Lungomare; Trebisacce - Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni, Viale Magna Grecia, Riviera delle Palme);San Nicola Arcella - Arcomagno / Canale Grande Marinella; Tortora; Villapiana - Scalo, Lido.Provincia di Crotone: Cirò Marina - Cervana/Madonna di Mare, Punta Alice, Melissa - Litorale Torre Melissa.Provincia di Catanzaro: Soverato – Lido; Sellia Marina.Provincia di Reggio Calabria: Roccella Jonica – Lido.Provincia di Napoli: Massa Lubrense - Baia delle Sirene, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Recommone; Piani di Sorrento; Sorrento; Anacapri - Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra.Provincia di Salerno: Positano - Spiaggia Arienzo, Spiaggia, Fornillo, Spiaggia Grande; Capaccio - Varolato/La Laura/Casina d’Amato, Licinella, Torre di Paestum/Foce Acqua dei Ranci; Agropoli - Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco; Castellabate - Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro; Montecorice - San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello; San Mauro Cilento – Mezzatorre; Pollica - Acciaroli, Pioppi; Casal Velino – Lungomare/Isola, Dominella/Torre; Ascea - Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea; Pisciotta – Sud (Ficaiola, Torraca, Gabella), Nord (Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca); Centola - Marinella, Palinuro (Le Saline, Le Dune, Porto); Vibonati - Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto; Sapri- Cammarelle, Lungomare di Sapri, San Giorgio; Ispani.Provincia di Ferrara: Comacchio - Lido di Volano/Nazioni/Lido degli Scacchi/Pomposa/Garibaldi, Lido Spina, Lido degli Estensi.Provincia di Ravenna: Ravenna - Casalborsetti, Lido di Dante/Lido di Classe, Lido di Savio, Marina di Ravenna/Punta Marina Terme/Lido Adriano, Marina Romea/Porto Corsini; Cervia - Milano Marittima/Pinarella.Provincia di Forlì-Cesena: Cesenatico – Zadina, Levante (Valverde, Villamarina), Ponente.Provincia di Rimini: Bellaria Igea Marina - Igea Marina; Misano Adriatico - Punto Dieci/Porto Verde, Rio Alberello; Cattolica - Regina dell'Adriatico.Provincia di Gorizia: Grado - Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Pineta.Provincia di Udine: Lignano Sabbiadoro – Lido.Provincia di Roma: Lago di Trevignano; Anzio - Tor Caldara, Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Marechiaro, Lido di Lavinio, Lido dei Pini, Colonia.Provincia di Latina: Latina - Latina Mare; Sabaudia - Lungomare; San Felice Circeo - Litorale; Terracina - Levante, Ponente; Sperlonga - Ponente, Lagolungo, Bazzano,Levante; Gaeta - Arenauta - Ariana - Sant‘ Agostino, Serapo; Ventotene - Cala Nave.Provincia di Imperia: Bordighera - Zona Ovest di Capo Sant’Ampelio, Zona Est di Capo Sant’Ampelio; Taggia - Arma di Taggia; Santo Stefano al Mare - Baia Azzurra, Il Vascello; Imperia - Spianata Borgo Peri, Borgo Prino e Foce, Borgo Marina; Riva Ligure - Ex Bungalow; Sanremo - Rio Foce, Tre Ponti, Imperatrice, Corso Marconi, Bussana; San Lorenzo al Mare - U Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele.Provincia di Savona: Ceriale – Litorale; Borghetto Santo Spirito – Litorale; Loano - Spiaggia Levante Porto, Spiaggia di Ponente; Pietra Ligure – Ponente; Finale Ligure - Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato; Noli - Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/Chiariventi; Spotorno – Lido; Bergeggi - Il Faro, Villaggio del Sole; Savona – Fornaci; Albissola Marina – Lido; Albisola Superiore – Lido; Celle Ligure - Levante, Ponente; Varazze - Arrestra, Ponente Teiro, Levante Teiro, Piani d’Invrea.Provincia di Genova: Camogli- Spiaggia Camogli Centro/Levante, San Fruttuoso; Santa Margherita Ligure - Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto; Chiavari - Zona Gli Scogli; Lavagna – Lungomare; Moneglia – Centrale, La Secca, Levante.Provincia di La Spezia: Framura - Fornaci (Spiaggia Confine Deiva Marina), Spiaggia la Vallà Apicchi; Bonassola - Lato Est e Lato Ovest; Levanto - Spiaggia Est”La Pietra”, Ghiararo; Lerici - Venere Azzurra, Lido, San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo; Ameglia – Fiumaretta.Provincia di Brescia: Gardone Riviera - Spiaggia Lido '84, Spiaggia Casinò.Provincia di Pesaro e Urbino: Gabicce Mare - Lido; Pesaro – Ponente/Levante/Sottomonte; Fano - Nord, Sassonia Nord, Torrette; Mondolfo – Marotta.Provincia di Ancona: Senigallia - Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente; Ancona – Portonovo; Sirolo - Sassi Neri/San Michele/ Urbani; Numana - Numana Bassa/Marcelli Nord,Numana Alta.Provincia di Macerata: Potenza Picena - Porto Potenza Picena; Civitanova Marche - Lungomare Sud, Lungomare Nord.Provincia di Fermo: Fermo - Lido di Fermo Casabianca,Marina Palmense; Pedaso - Lungomare dei Cantautori.Provincia di Ascoli Piceno: Cupra Marittima – Lido; Grottammare - Spiaggia Nord, SpiaggiaSud; San Benedetto del Tronto - Riviera delle Palme.Provincia di Campobasso: Campomarino – Lido.Provincia di Novara: Arona - Rocchette, Lido Nautica.Provincia di Verbania: Cannero Riviera – Lido; Cannobio - Spiaggia Lido; Arona.Provincia di Foggia: Peschici - Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola, Procinisco, Baia di Peschici.; Zapponeta.Zapponeta - Lido.Provincia di Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia - Centro Urbano, Cannafesca.Provincia di Bari: Polignano a Mare - Cala San Vito, Cala Paura, San Giovanni, Cala Fetente, Ripagnola/Coco Village.Provincia di Brindisi: Fasano - Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne; Ostuni - Creta Rossa, Lido Fontanelle, Pilone, Lido Morelli; Carovigno - Punta Penna Grossa/Torre Guaceto.Provincia di Taranto: Castellaneta - Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina; Ginosa - Marina di Ginosa; Maruggio - Commenda, Campomarino, Acqua Dolce.Provincia di Lecce: Castro - La Sorgente, Zinzulusa; Otranto - Alimini/Baia dei Turchi/Santo Stefano, Castellana/Porto Craulo, Madonna dell’Altomare/Idro, Porto Badisco; Castro - La Sorgente, Zinzulusa; Salve - Marina di Pescoluse/Posto Vecchio/Torre Pali.Provincia di Olbia-Tempio: Badesi - Li Junchi, Li Mindi /Lu Stangioni, Pirrotto Li Frati/Baia delle Mimose; Santa Teresa Gallura - Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (Loc. CapoTesta, Rena di Levante); La Maddalena - Bassatrinità, Monti d‘Arena,Teggie, Spalmatore, Portolungo, Caprera Due Mari, Caprera Relitto; Palau - Palau Vecchio, Fronte Stagno Saline, L’Isolotto, L’Isuledda (Porto Pollo), La Sciumara, Foce Fiume Liscia.Provincia di Sassari: Castelsardo - Madonnina/Stella Maris, Sacro Cuore/Ampurias; Sorso - Marina di Sorso (IV / V Pettine), Spiaggia della Marina; Sassari - Porto Ferro, Porto Palmas; Trinità d'Agultu; Vignola.Provincia di Oristano: Oristano – Torregrande.Provincia dell'Ogliastra: Bari Sardo - Bucca 'e Strumpu / Torre di Barì / Planargia; Tortolì - Lido di Cea, Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Muxì (Il Golfetto), Orrì Foxilioni, Ponente (nota “La Capannina”), Porto Frailis; Sant'Antioco - Maladroxia.Provincia di Cagliari: Quartu Sant’Elena - Mare Pintau, Poetto; Teulada – Porto Tramatzu, Sabbie Bianche, Tuerredda.Provincia di Messina: Santa Teresa di Riva – Lungomare; Tusa - Spiaggia Lampare, Spiaggia Marina; Lipari - Stromboli: Ficogrande, Lipari: Acquacalda, Lipari: Canneto, Vulcano: Acque Termali, Vulcano: Gelso.Provincia di Ragusa: Ispica - Santa Maria del Focallo, Ciriga I° tratto, Ciriga II° tratto, Ciriga III° tratto; Ragusa - Marina di Ragusa.Provincia di Agrigento: Menfi - Porto Palo Cipollazzo, Lido Fiori Bertolino.Provincia di Massa Carrara: Carrara - Marina di Carrara Centro; Massa - Ronchi Levante, Campeggi/Ricortola/Marina Ponente/Dx Brugiano, Sx Brugiano/Marina Centro/Dx Frigido/Sx Frigido, Ronchi Ponente.Provincia di Lucca: Forte dei Marmi - Litorale centro/Capannina;. Pietrasanta – Tonfano, Focette; Camaiore - Lido Arlecchino; Viareggio - Marina di Torre del Lago Puccini/Marina di Levante/Marina di Ponente.Provincia di Pisa: Pisa - Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa.Provincia di Livorno: Livorno - Cala del Miramale, Rogiolo, Del sale/Roma, Tre Ponti, Rex, Cala Quercianella; Rosignano Marittimo - Castiglioncello, Vada; Cecina - Le Gorette, Marina di Cecina; Bibbona - Marina di Bibbona centro/sud; Castagneto Carducci - Marina di Castagneto Carducci; San Vincenzo - Rimigliano, Spiaggia Centro, Principessa, Spiaggia della Conchiglia; Piombino - Parco Naturale della Sterpaia; Marciana Marina - La Fenicia.Provincia di Grosseto: Follonica - Litorale Nord; Castiglione della Pescaia - Spiaggia Piandalma/Casetta Civinini/Piastrone/Punta Ala (Nord e Sud), Rocchette/Rocca Mare/Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo/Ponente, Levante/Tombolo; Grosseto - Marina di Grosseto/Le Marze/Fiumara, Principina a Mare; Monte Argentario - Porto Santo Stefano: Il Pozzarello, La Soda, Calapiccola, la Caletta, il Moletto, Feniglia, Porto Ercole: le Viste.Provincia di Trento: Bedollo - Località Piazze; Baselga di Pinè -Spiaggia Lido, Alberon,Bar Spiaggia; Pergine Valsugana - San Cristoforo; Levico Terme - Spiagge di Levico; Caldonazzo – Lido/Spiaggetta; Calceranica al Lago - Alle Barche/Al Pescatore/Riviera; Tenna - Spiaggia di Tenna; Lavarone- Lido Bertoldi/ Lido Marzari; Sella Giudicarie - Spiaggia Roncone; Bondone - Porto Camarelle.Provincia di Venezia: San Michele al Tagliamento – Bibione; Caorle - Brussa, Duna Verde, Levante, Ponente, Porto Santa Margherita; Eraclea - Eraclea Mare; Jesolo – Lido; Cavallino Treporti – Lido; Venezia - Lido di Venezia; Chioggia – Sottomarina.Provincia di Rovigo: Rosolina - Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo, Albarella Capo Nord.